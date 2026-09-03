FPF condenó golpe contra Julio César Uribe por supuesto hincha de Sporting Cristal

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) rompió su silencio luego de la agresión que sufrió Julio César Uribe en los exteriores del estadio de Sporting Cristal. El organismo rechazó públicamente los actos de violencia contra el actual director de fútbol del cuadro celeste y uno de los grandes referentes que ha tenido la Selección Peruana.

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FPF rompió su silencio sobre la agresión contra Julio César Uribe por supuesto hincha de Sporting Cristal

A través de un comunicado, la FPF condenó lo ocurrido y recordó la importante trayectoria de Uribe, tanto con la camiseta de la Bicolor como en el fútbol internacional. La institución consideró que ninguna discrepancia relacionada con el deporte puede convertirse en una justificación para ejercer violencia o intimidación contra una persona.

El comunicado de la FPF sobre la agresión a Julio César Uribe por supuesto hincha de Sporting Cristal

"Ninguna diferencia, crítica o disconformidad vinculada al fútbol puede justificar una agresión, amenaza o acto de intimidación contra una persona", señaló la Federación Peruana de Fútbol en su pronunciamiento.

Asimismo, el máximo organismo del fútbol peruano hizo un llamado a las autoridades para que investiguen lo sucedido y puedan identificar a los responsables de la agresión. La FPF solicitó que, una vez determinados los involucrados, se adopten las medidas y sanciones que correspondan por estos hechos.

Finalmente, la Federación expresó su solidaridad con Julio César Uribe y reafirmó su compromiso de promover un ambiente de respeto dentro del fútbol peruano. Para el organismo, la pasión y las diferencias propias de la actividad deportiva no deben poner en riesgo la integridad de quienes forman parte de ella.

PNP continúa con las diligencias contra el agresor de Julio César Uribe

La Policía Nacional del Perú señaló que todavía no ha sido identificado el individuo que agredió físicamente a Julio César Uribe Flores, director general de Sporting Cristal, en las inmediaciones del estadio Alberto Gallardo, en San Martín de Porres. Según el informe policial, las diligencias siguen en curso para aclarar lo sucedido y establecer las responsabilidades que correspondan.