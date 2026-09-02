Patrick Zubczuk no olvida su noche en el estadio de Alianza Lima y deja rotundo comentario: "Un espectáculo"

Luego de lo que fue la noche en la que Deportivo Garcilaso le ganó 1-0 a Alianza Lima, Patrick Zubczuk, quien fue figura del encuentro, evocó aquella noche mágica en la que el club cusqueño logró imponerse en su casa ante los íntimos. El portero habló de lo bonito que fue triunfar en el estadio Matute y comentó que tienen un ambiente especial, pues se refirió a que los hinchas blanquiazules suelen tomarse las cosas muy personalmente con él.

En conversación con el programa 'Mano a mano', el exarquero de Universitario destacó que este tipo de situaciones y encuentros son los que agrandan al jugador y lo motivan a dar un mejor rendimiento.

¿Qué dijo Patrick Zubczuk sobre la victoria ante Alianza Lima?

"Es bonito ganar en Matute. Las sensaciones son distintas. El hincha (de Alianza) hasta se la toma un poco personal conmigo, y eso normalmente agranda a uno como jugador" fueron las primeras declaraciones de Zubczuk.

Además, la ambientación que hay en el recinto deportivo cuando se presentan los equipos. "Es un estadio que siempre está lleno, hacen un espectáculo lindo cuando los equipos salen al campo, pero más lindo es ganar", añadió.

Patrick Zubczuk fue la figura del Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso

¿Cómo le fue a Patrick Zubczuk contra Alianza Lima?

El portero fue pieza clave para que el equipo visitante mantuviera la ventaja, teniendo intervenciones que valieron la victoria. Tras el compromiso, Zubczuk obtuvo una calificación de 8,9 por parte del portal SofaScore.