Patrick Zubczuk reveló si será convocado a la selección peruana: "Recibí un mensaje de felicitación"

Patrick Zubczuk se encuentra en el centro de la atención luego de su destacada actuación en la victoria de Deportivo Garcilaso sobre Alianza Lima en Matute. Su buen momento incluso generó debate sobre una posible convocatoria a la selección peruana, aunque el propio arquero reveló que, hasta ahora, no ha recibido ningún llamado oficial desde la Federación Peruana de Fútbol.

Patrick Zubczuk confesó si será convocado a la selección peruana de Mano Menezes

Zubczuk contó que ningún directivo de la FPF se comunicó con él después de sus recientes actuaciones. Sin embargo, sí recibió un mensaje de Salomón Libman, actual preparador de arqueros de la Bicolor, quien se acercó para felicitarlo por el nivel que viene mostrando con el ‘Pedacito de Cielo’.

Patrick Zubczuk fue la figura del Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso

"No, la verdad que no he hablado con nadie de la Federación Peruana de Fútbol, solamente recibí un mensaje de felicitación de parte de Salomón Libman, pero no hay más que eso", manifestó en el programa ‘Mano a Mano’.

Pese a no haber recibido una comunicación oficial, Patrick Zubczuk dejó claro que mantiene la esperanza de vestir la camiseta de la selección peruana. El guardameta sabe que una convocatoria dependerá de su rendimiento y aseguró que continuará trabajando para tener una oportunidad bajo las órdenes de Mano Menezes.

"Igual yo sigo con la ilusión intacta, es un objetivo que tengo por cumplir. Voy a seguir creciendo y tratar de hacer bien las cosas para un posible llamado", puntualizó.

¿Qué arqueros serían llamados a la selección peruana?

Por ahora, Zubczuk deberá seguir esperando una oportunidad en la Bicolor. De cara a los próximos partidos, los arqueros que aparecen como opciones para Mano Menezes son Pedro Gallese, Diego Romero y Diego Enríquez, aunque el buen momento del guardameta de Deportivo Garcilaso podría mantener abierta la discusión sobre una eventual convocatoria.