Alianza Lima presentó reclamo formal ante CONAR tras polémicas ante Cusco FC: "Perjudicados"

Alianza Lima venció 2-1 a Cusco FC y volvió a meterse en la pelea por el título del Torneo Clausura 2026. Sin embargo, el encuentro estuvo marcado por la polémica arbitral tras la anulación de un gol de Kevin Quevedo por un presunto fuera de juego. La decisión generó un profundo malestar en la institución blanquiazul, que decidió presentar un reclamo formal ante la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR).

Alianza Lima presentó reclamo formal ante CONAR tras polémicas ante Cusco FC

Luego del partido ante Cusco FC, diversas figuras de Alianza Lima expresaron su malestar por las decisiones arbitrales cuestionadas a lo largo de la temporada. En medio de esta situación, la institución blanquiazul decidió formalizar un reclamo ante la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR).

La noticia fue revelada por el periodista Nicolás Ramírez durante el programa 'N Deportes'. El comunicador precisó que la queja ya fue presentada y que uno de los principales motivos fue la anulación del gol de Kevin Quevedo. Además, indicó que se espera la publicación de un comunicado en las próximas horas.

Gol anulado a Kevin Quevedo generó reclamo formal ante CONAR

“Ya se formalizó y en las próximas horas habrá un comunicado, un reclamo de Alianza Lima en contra de la CONAR, ya que se sintieron perjudicados, específicamente en el gol anulado de Kevin Quevedo”, sostuvo.

Asimismo, el periodista deportivo señaló que en La Victoria existe el convencimiento de que el equipo ha sido perjudicado en distintas situaciones durante el año. En esa línea, recordó que el club ya había presentado reclamos previos por el arbitraje.

“Esto es un poco la gota que rebalsó el vaso. En La Victoria consideran que han sido muy perjudicados en este año. Ya habían emitido dos comunicados, dos reclamos previos”, concluyó.

Franco Navarro se pronunció contra el arbitraje ante Cusco FC

“Parece que en la Conar, porque nosotros no somos los únicos afectados. Yo me solidarizo también (con Melgar), como dijo Pablo, con la gente de Melgar, porque lo de ayer fue un escándalo. Y somos siempre los mismos equipos perjudicados. Nosotros no pedimos que nos ayuden: fue gol, fue codazo, penal, expulsión en Cutervo, fue mano con Huancayo, fue mano con UTC, fue expulsión en Chongoyape. ¿Hasta cuándo?”, fueron las palabras del gerente deportivo de Alianza Lima tras el partido.