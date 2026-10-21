¿Ian Wisdom y Martín Távara no van más en Cristal? Revelan la postura del club sobre sus renovaciones

Sporting Cristal se prepara para la recta final del Torneo Clausura, donde enfrentará este fin de semana a Cusco FC, donde buscarán los tres puntos para seguir primeros. Al mismo tiempo, ya comienza a definir su planificación para la próxima temporada y uno de los temas pendientes es la renovación de algunos futbolistas importantes del plantel, sobre todo de dos de sus figuras en el esquema de Roberto Mosquera: hablamos de Ian Wisdom y Martín Távara, cuyos vínculos están próximos a vencer.

¿Ian Wisdom y Martín Távara no van más en Sporting Cristal?

En ese contexto, el periodista Martín Dueñas reveló en el programa Enredadosc la postura del club sobre los contratos de Wisdom y Távara. Respecto al pivote de 21 años, el comunicador señaló que viene recuperándose de una lesión en el codo y que ya existen conversaciones para extender su contrato. De esta manera, el cuadro celeste evaluaría mantener al futbolista en sus filas, mientras continúa con su proceso de recuperación.

"Hay conversaciones para extenderle el contrato", precisó Dueñas al referirse al jugador. Asimismo, explicó que algunos integrantes del plantel cuentan con cláusulas automáticas que permiten ampliar sus vínculos. Como ejemplo, mencionó a Santiago González, quien ya tiene un año más de contrato tras activarse dicha opción, y a Leandro Sosa, cuya cláusula también se activaría.

Por otro lado, el periodista se refirió a la situación del mediocentro de 27 años, cuyo contrato también está próximo a finalizar. Según indicó, Sporting Cristal tiene interés y total disposición para extender el vínculo del mediocampista, debido a las características que aporta en el centro del campo.

"En el medio local no encuentras un volante con sus características y cualidades", sostuvo Dueñas sobre Távara. Además, destacó que el futbolista ha mostrado una evolución en su comportamiento durante el último tiempo, especialmente desde que se convirtió en padre, un aspecto que también sería considerado en la evaluación de su continuidad.

Ian Wisdom y Martín Távara son interés de Sporting Cristal

¿Qué pasa con Christofer Gonzales en Sporting Cristal?

En otro momento, se refirió a Christofer Gonzales, conocido como 'Canchita', el periodista explicó que su futuro dependerá de su situación médica. La institución busca tener la certeza de que el mediocampista se encuentre completamente recuperado de su lesión antes de tomar una decisión sobre su continuidad.

Además, aclaró que no se trata únicamente de evaluar si juega o no, sino de confirmar que esté al 100% físicamente y que pueda rendir al máximo nivel. De esta manera, los celestes analizarán su situación para determinar si puede seguir apostando por el experimentado volante de cara a la próxima temporada.