¡Jean Deza vuelve al fútbol! Domingo Dianderas anuncia el fichaje del 'Ratón' para la Copa Perú 2026

¡Oficial! Jean Deza vuelve al fútbol. El exjugador de Alianza Lima y la selección peruana afrontará un nuevo desafío en su carrera al ser anunciado como flamante fichaje de Domingo Dianderas, uno de los clubes más mediáticos de la Copa Perú 2026. El ‘Ratón’ se suma al cuadro de Ica para afrontar los dieciseisavos de final del popular ‘Fútbol Macho’ en busca del ansiado ascenso a la Liga 2.

Jean Deza vuelve al fútbol como nuevo fichaje de Domingo Dianderas

Mediante su cuenta oficial en Facebook, el equipo del popular humorista Jorge Luna anunció entre bombos y platillos la llegada de Jean Deza como nuevo refuerzo de cara a las etapas decisivas de la Copa Perú, donde más de 30 equipos se enfrentarán para alcanzar el cupo a la segunda división del fútbol profesional en 2027.

"Hay caminos que se unen para seguir soñando. Jean Deza se suma a Domingo Dianderas para escribir juntos esta historia", publicó el club en sus redes sociales junto a un video del jugador posando con su nueva camiseta.

Jean Deza jugará la Copa Perú 2026 con Domingo Dianderas

De esta manera, Jean Deza buscará recuperar protagonismo en el fútbol peruano con la camiseta de Domingo Dianderas, que apuesta por su talento y experiencia para afrontar la recta decisiva de la Copa Perú 2026. El objetivo del cuadro iqueño será avanzar de ronda y acercarse al ansiado ascenso a la Liga 2.

Cabe resaltar que Deza no llega solo. Previamente, el conjunto amarillo confirmó las incorporaciones de Kevin Blanco Castillo, defensa central procedente de ANBA Puno, equipo de la Liga 3, y Johan Madrid, lateral y exjugador de Sporting Cristal.

Fecha, hora y rival de Domingo Dianderas por dieciseisavos de final de la Copa Perú

Vale precisar que Domingo Dianderas disputará los dieciseisavos de final de la Copa Perú 2026 ante Atlético Torino. El partido de ida está pactado para este domingo 25 de octubre a la 1.30 p. m. en el Estadio Campeonísimo de Talara.

Trayectoria de Jean Deza