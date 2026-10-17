Toñito' Gonzáles, ex Universitario, rechazó millonaria oferta de Alianza Lima: "Me estaba dando el doble"

Antonio 'Toñito' Gonzáles es uno de los futbolistas más recordados de Universitario de Deportes en los últimos años. El exjugador siempre se caracterizó por su fuerte vínculo con la crema, generando el rechazo total de la hinchada blanquiazul. No obstante, el propio deportista reveló en una reciente entrevista que pudo haber jugado en Alianza Lima, tras haber recibido una millonaria oferta para pasar a las filas del eterno rival.

‘Toñito’ Gonzáles, ex Universitario, revela que rechazó millonaria oferta de Alianza Lima

En una reciente entrevista para el canal de YouTube 'Colectivo World', el popular 'Toñito' reveló que rechazó una jugosa oferta de los blanquiazules en el año 2010. El exmediocampista de Universitario detalló que un directivo blanquiazul se contactó con él y le puso sobre la mesa una oferta económica que era ampliamente superior a su salario en Universitario. Sin embargo, decidió rechazarla por respeto a la institución merengue.

“Ofertas concretas tuve de Juan Aurich, hablé con un directivo de Alianza Lima en el año 2010, me preguntó si quería ir y me estaba dando el doble de lo que ganaba. Yo por respeto, me llevaron para conversar. No voy a decir nombre de un señor por respeto, y este señor tenía afinidad con ese directivo, era amigos de todos los jugadores del club”, dijo.

“Yo voy a almorzar a la casa del señor y llamó por teléfono. En altavoz conversamos y después de hablar, me tiró los números y fue algo importante porque era el doble, pero solamente fui por respeto a escuchar”, añadió.

'Toñito' Gonzáles jugó en Universitario del 2006 al 2015

'Toñito' Gonzáles y la fuerte charla con Juan Reynoso tras reunirse con directivo de Alianza Lima

Asimismo, Gonzáles detalló que, al día siguiente de su reunión con el directivo aliancista, el entonces entrenador de la 'U', Juan Reynoso, lo encaró tras tomar conocimiento de la oferta que le hicieron: “Me llamó a su habitación. Me dijo así corto sobre con quién había estado un día antes, que he hecho, y yo me quedé sorprendido. Me dijo que ya sabía que había hablado y yo le dije que era imposible que me vaya a la vereda del frente”.

Finalmente, 'Toñito' indicó que la oferta de Alianza y el tenso diálogo con Juan Reynoso le permitieron renovar su vínculo con Universitario con un aumento salarial: “A la semana me renovaron el contrato y me dijeron que no me iba a ir. Me hicieron una mejora gracias a Juan y ya no me reuní más con el señor que quiso llevarme a Alianza Lima”, finalizó.