Partidos de hoy, domingo 8 de noviembre: quiénes juegan por Liga 1, LaLiga, Premier League y más

Momento de cerrar la semana con buen fútbol en la lista de partidos de hoy, domingo 8 de noviembre, en los que destacan choques de la Liga 1, LaLiga de España, Premier League, entre otros certámenes. Conoce los horarios y canales de transmisión para tomar nota de cada encuentro.
Partidos de hoy por Liga 1
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Los Chankas vs Alianza Lima
|1.00 pm.
|L1 MAX, DGO, Movistar TV App
|Sport Boys vs UTC
|3.30 pm.
|L1 MAX, DGO, Movistar TV App
|Deportivo Garcilaso vs Comerciantes Unidos
|6.00 pm.
|L1 MAX, DGO, Movistar TV App
|Universitario vs CD Moquegua
|8.30 pm.
|L1 MAX, DGO, Movistar TV App
Partidos de hoy por LaLiga
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Elche vs Real Betis
|8.00 am.
|ESPN 3, Disney Plus
|Real Sociedad vs Rayo Vallecano
|10.15 am.
|Disney Plus
|Celta de Vigo vs Levante
|12.30 pm.
|ESPN 3, Disney Plus
|Villarreal vs Getafe
|12.30 pm.
|DSports, DGO
|Atlético de Madrid vs Barcelona
|3.00 pm.
|ESPN, Disney Plus
Partidos de hoy por Premier League
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Sunderland vs Chelsea
|9.00 am.
|ESPN, Disney Plus
|Ipswich Town vs Bournemouth
|9.00 am.
|Disney Plus
|Crystal Palace vs Liverpool
|9.00 am.
|Disney Plus
|Brighton vs Brentford
|9.00 am.
|Disney Plus
|Manchester United vs Aston Villa
|11.30 am.
|ESPN, Disney Plus
Partidos de hoy por Serie A
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Nápoli vs Lazio
|6.30 am.
|ESPN, Disney Plus
|Genoa vs Milán
|9.00 am.
|Disney Plus
|Monza vs Atalanta
|9.00 am.
|Disney Plus
|Inter vs Como
|12.00 m.
|Disney Plus
|Fiorentina vs Juventus
|2.45 pm.
|ESPN 2, Disney Plus
Partidos de hoy por Bundesliga
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Colonia vs Bayer Leverkusen
|9.30 am.
|Disney Plus
|Friburgo vs Unión Berlín
|11.30 am.
|Disney Plus
|Hoffenheim vs Schalke 04
|1.30 pm.
|Disney Plus
Partidos de hoy por Ligue 1
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Rennes vs Lille
|9.00 am.
|Disney Plus
|Angers vs Nice
|11.15 am.
|Disney Plus
|Brest vs Olympique Lyon
|11.15 am.
|Disney Plus
|Le Havre vs Lorient
|11.15 am.
|Disney Plus
|Le Mans vs Mónaco
|11.15 am.
|Disney Plus
|Lens vs Olympique Marsella
|2.45 pm.
|ESPN 3, Disney Plus
Partidos de hoy por Primeira Liga
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Estoril vs Marítimo
|10.30 am.
|Sport TV2
|Santa Clara vs Gil Vicente
|10.30 am.
|Sport TV3
|Vitória Guimaraes vs Porto
|1.00 pm.
|DSports, DGO
|Rio Ave vs Sporting Braga
|3.30 pm.
|Disney Plus
|Estrela vs Benfica
|3.30 pm.
|DSports, DGO
Partidos de hoy por Liga Profesional Argentina
|PARTIDO
|HORARIO
|CANAL
|Central Córdoba vs Lanús
|5.30 pm.
|TyC Sports
Partidos de hoy por Liga Boliviana
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Nacional Potosí vs Real Potosí
|2.00 pm.
|Entel Gol
|Bolívar vs The Strongest
|4.15 pm.
|Entel Gol
|Blooming vs Oriente Petrolero
|6.30 pm.
|Entel Gol
Partidos de hoy por Campeonato Chileno
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Audax Italiano vs Coquimbo Unido
|10.30 am.
|MAX Chile, TNT Sports Premium
|Universidad Católica vs Deportes Limache
|10.30 am.
|MAX Chile, TNT Sports Premium
|Universidad de Chile vs Cobresal
|1.00 pm.
|MAX Chile, TNT Sports Premium
|Ñublense vs Colo Colo
|1.00 pm.
|MAX Chile, TNT Sports Premium
|Unión La Calera vs Huachipato
|3.30 pm.
|Canal 13, MAX Chile, TNT Sports Premium
|Universidad Concepción vs O’Higgins
|6.00 pm.
|MAX Chile, TNT Sports Premium
Partidos de hoy por Liga Colombiana
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Santa Fe vs Deportivo Pasto
|2.00 pm.
|RCN Nuestra Tele, Win+ Fútbol
|Jaguares de Córdoba vs Atlético Bucaramanga
|4.05 pm.
|RCN Nuestra Tele, Win+ Fútbol
|Deportes Tolima vs Millonarios
|6.10 pm.
|RCN Nuestra Tele, Win+ Fútbol
|Alianza FC vs Llaneros
|8.15 pm.
|RCN Nuestra Tele, Win+ Fútbol
Partidos de hoy por Liga Pro Ecuador
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Macará vs Universidad Católica
|11.15 am.
|Zapping Sports, Zapping
|Deportivo Cuenca vs Orense
|11.30 am.
|Zapping Sports, Zapping
|Aucas vs Independiente del Valle
|1.45 pm.
|Zapping Sports, Zapping
|Barcelona SC vs LDU
|4.30 pm.
|Zapping Sports, Zapping
Partidos de hoy por Liga Paraguaya
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Cerro Porteño vs Deportivo Recoleta
|3.00 pm.
|DSports, TiGO Sports
|Sportivo Trinidense vs Sportivo Ameliano
|5.30 pm.
|DSports, TiGO Sports
Partidos de hoy por Copa de Brasil
|PARTIDO
|HORARIO
|CANAL
|Vasco da Gama vs Palmeiras
|3.00 pm.
|DSports, DGO