0
ATENCIÓN
Así marcha la Tabla del Clausura
URGENTE
Así se mueve el Acumulado de la Liga 1 2026

Partidos de hoy, domingo 8 de noviembre: quiénes juegan por Liga 1, LaLiga, Premier League y más

Conoce la programación de los partidos de hoy, domingo 8 de noviembre, en los que destacan encuentros de Liga 1, LaLiga, Premier League y más.

Diego Medina
Partidos de hoy, domingo 8 de noviembre, en los que destacan Liga 1 y LaLiga.
Partidos de hoy, domingo 8 de noviembre, en los que destacan Liga 1 y LaLiga. | Foto: Composición LIBERO.
COMPARTIR

Momento de cerrar la semana con buen fútbol en la lista de partidos de hoy, domingo 8 de noviembre, en los que destacan choques de la Liga 1, LaLiga de España, Premier League, entre otros certámenes. Conoce los horarios y canales de transmisión para tomar nota de cada encuentro.

Atlético Madrid y Barcelona se enfrentan por la fecha 12 de LaLiga

PUEDES VER: ¿A qué hora juega Barcelona vs Atlético de Madrid y en qué canal mirar el partido por LaLiga?

Partidos de hoy por Liga 1

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Los Chankas vs Alianza Lima1.00 pm.L1 MAX, DGO, Movistar TV App
Sport Boys vs UTC3.30 pm.L1 MAX, DGO, Movistar TV App
Deportivo Garcilaso vs Comerciantes Unidos6.00 pm.L1 MAX, DGO, Movistar TV App
Universitario vs CD Moquegua8.30 pm.L1 MAX, DGO, Movistar TV App

Partidos de hoy por LaLiga

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Elche vs Real Betis8.00 am.ESPN 3, Disney Plus
Real Sociedad vs Rayo Vallecano10.15 am.Disney Plus
Celta de Vigo vs Levante12.30 pm.ESPN 3, Disney Plus
Villarreal vs Getafe12.30 pm.DSports, DGO
Atlético de Madrid vs Barcelona3.00 pm.ESPN, Disney Plus

Partidos de hoy por Premier League

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Sunderland vs Chelsea9.00 am.ESPN, Disney Plus
Ipswich Town vs Bournemouth9.00 am.Disney Plus
Crystal Palace vs Liverpool9.00 am.Disney Plus
Brighton vs Brentford9.00 am.Disney Plus
Manchester United vs Aston Villa11.30 am.ESPN, Disney Plus

Partidos de hoy por Serie A

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Nápoli vs Lazio6.30 am.ESPN, Disney Plus
Genoa vs Milán9.00 am.Disney Plus
Monza vs Atalanta9.00 am.Disney Plus
Inter vs Como12.00 m.Disney Plus
Fiorentina vs Juventus2.45 pm.ESPN 2, Disney Plus

Partidos de hoy por Bundesliga

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Colonia vs Bayer Leverkusen9.30 am.Disney Plus
Friburgo vs Unión Berlín11.30 am.Disney Plus
Hoffenheim vs Schalke 041.30 pm.Disney Plus

Partidos de hoy por Ligue 1

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Rennes vs Lille9.00 am.Disney Plus
Angers vs Nice11.15 am.Disney Plus
Brest vs Olympique Lyon11.15 am.Disney Plus
Le Havre vs Lorient11.15 am.Disney Plus
Le Mans vs Mónaco11.15 am.Disney Plus
Lens vs Olympique Marsella2.45 pm.ESPN 3, Disney Plus

Partidos de hoy por Primeira Liga

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Estoril vs Marítimo10.30 am.Sport TV2
Santa Clara vs Gil Vicente10.30 am.Sport TV3
Vitória Guimaraes vs Porto1.00 pm.DSports, DGO
Rio Ave vs Sporting Braga3.30 pm.Disney Plus
Estrela vs Benfica3.30 pm.DSports, DGO

Partidos de hoy por Liga Profesional Argentina

PARTIDOHORARIOCANAL
Central Córdoba vs Lanús5.30 pm.TyC Sports

Partidos de hoy por Liga Boliviana

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Nacional Potosí vs Real Potosí2.00 pm.Entel Gol
Bolívar vs The Strongest4.15 pm.Entel Gol
Blooming vs Oriente Petrolero6.30 pm.Entel Gol

Partidos de hoy por Campeonato Chileno

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Audax Italiano vs Coquimbo Unido10.30 am.MAX Chile, TNT Sports Premium
Universidad Católica vs Deportes Limache10.30 am.MAX Chile, TNT Sports Premium
Universidad de Chile vs Cobresal1.00 pm.MAX Chile, TNT Sports Premium
Ñublense vs Colo Colo1.00 pm.MAX Chile, TNT Sports Premium
Unión La Calera vs Huachipato3.30 pm.Canal 13, MAX Chile, TNT Sports Premium
Universidad Concepción vs O’Higgins6.00 pm.MAX Chile, TNT Sports Premium

Partidos de hoy por Liga Colombiana

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Santa Fe vs Deportivo Pasto2.00 pm.RCN Nuestra Tele, Win+ Fútbol
Jaguares de Córdoba vs Atlético Bucaramanga4.05 pm.RCN Nuestra Tele, Win+ Fútbol
Deportes Tolima vs Millonarios6.10 pm.RCN Nuestra Tele, Win+ Fútbol
Alianza FC vs Llaneros8.15 pm.RCN Nuestra Tele, Win+ Fútbol

Partidos de hoy por Liga Pro Ecuador

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Macará vs Universidad Católica11.15 am.Zapping Sports, Zapping
Deportivo Cuenca vs Orense11.30 am.Zapping Sports, Zapping
Aucas vs Independiente del Valle1.45 pm.Zapping Sports, Zapping
Barcelona SC vs LDU4.30 pm.Zapping Sports, Zapping

Partidos de hoy por Liga Paraguaya

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Cerro Porteño vs Deportivo Recoleta3.00 pm.DSports, TiGO Sports
Sportivo Trinidense vs Sportivo Ameliano5.30 pm.DSports, TiGO Sports

Partidos de hoy por Copa de Brasil

PARTIDOHORARIOCANAL
Vasco da Gama vs Palmeiras3.00 pm.DSports, DGO
Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Coordinador Web en Líbero.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Partidos de hoy, sábado 7 de noviembre EN VIVO: programación de la Liga 1, Premier League, LaLiga y más

  2. Partidos de hoy, domingo 8 de noviembre: quiénes juegan por Liga 1, LaLiga, Premier League y más

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano