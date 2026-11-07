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Alineaciones de Barcelona vs Atlético de Madrid por LaLiga: formaciones de Flick y Simeone

Conoce las alineaciones para el partido de Barcelona vs Atlético de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano por la fecha 12 de LaLiga.

Diego Medina
Atlético de Madrid recibe a Barcelona por LaLiga.
Atlético de Madrid recibe a Barcelona por LaLiga. | Foto: LaLiga
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Todo listo para el Atlético de Madrid vs Barcelona en el Riyadh Air Metropolitano. Ambos equipos se enfrentarán este domingo 8 de noviembre en un duelo clave para sus aspiraciones en LaLiga. Revisa las alineaciones de ambos equipos, las principales novedades de sus planteles y quiénes serían titulares en este esperado compromiso.

Atlético de Madrid enfrentará a Barcelona por la fecha 12 de LaLiga.

PUEDES VER: ¿A qué hora juegan Atlético de Madrid vs Barcelona por LaLiga?

Alineación de Barcelona vs Atlético de Madrid

Este es el once de Hansi Flick para conseguir tres puntos claves que lo mantengan en la cima: García, Cancelo, Martín, Cubarsí, Fariñas, Bernal, Pedri, Gordon, Fermín, Lamine Yamal y Raphinha.

Barcelona

Lamine Yamal es la gran figura de Barcelona. Foto: AFP.

El Barcelona buscará imponer su estilo de juego en el Metropolitano, apostando por la posesión del balón, la movilidad de sus mediocampistas y la velocidad de sus atacantes. Con Pedri y Fermín como principales generadores de juego, el equipo azulgrana intentará encontrar espacios en la defensa rojiblanca. Además, Lamine Yamal y Raphinha serán fundamentales para desequilibrar por las bandas, mientras que el técnico buscará mantener el control del partido para llevarse tres puntos importantes en su lucha por LaLiga.

Alineación de Atlético de Madrid vs Barcelona

Este es el once que alista Atlético de Madrid para conseguir una victoria clave en casa: Oblak, Grimaldo, Hancko, Pubill, Llorente, Barrios, Koke, Baena, Simeone, Kang-in y Julián Álvarez.

Atlético de Madrid

Atlético de Madrid espera ser fuerte en casa ante Barcelona.

El Atlético de Madrid intentará hacerse fuerte en casa y aprovechar la intensidad de su juego para complicarle el partido al Barcelona. Con Koke, Barrios y Baena en el mediocampo, el equipo rojiblanco buscará equilibrar la recuperación con la creación de ocasiones, mientras que Giuliano Simeone y Kang-in Lee aportarán movilidad por los costados. En ataque, Julián Álvarez será la principal referencia para aprovechar los espacios y lastimar a la defensa azulgrana. La propuesta del técnico apuntaría a presionar en momentos clave y explotar las transiciones rápidas.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Coordinador Web en Líbero.

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