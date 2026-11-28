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Velazco arremetió al conocer pedido de Alianza para la Liga 1 2027: “La U no se pone a reclamar”
Franco Velazco, administrador de Universitario de Deportes, lanzó rotundo comentario sobre el pedido de Alianza Lima para cambiar reglas en la Liga 1 2027.
Franco Velazco, administrador de Universitario de Deportes, se pronunció sobre el posible pedido que estaría preparando Alianza Lima respecto al formato de la Liga 1 para la temporada 2027. El directivo crema dejó un particular mensaje al referirse a la postura que podría adoptar el conjunto blanquiazul.
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Franco Velazco, administrador de Universitario, dio fuerte comentario sobre pedido de Alianza Lima para la Liga 1 2027
En los últimos días trascendió que Alianza estaría evaluando presentar una solicitud ante los organizadores del campeonato para que, a partir de la próxima temporada, únicamente los campeones del Torneo Apertura y del Torneo Clausura disputen la final nacional.
Esta propuesta podría modificar el panorama de la competencia, teniendo en cuenta que Universitario consiguió su clasificación a las semifinales frente a Sport Huancayo tras finalizar en el segundo puesto de la tabla acumulada, pese a no haber ganado ninguno de los dos torneos cortos.
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Ante este escenario, Franco Velazco se refirió a la posibilidad de que se modifique el reglamento y dejó en claro que Universitario está dispuesto a adaptarse a las decisiones que se tomen sobre el formato del campeonato, sin presentar cuestionamientos.
"Cualquier criterio puede cambiar. Finalmente, los clubes responden por una temporada y si cambia el reglamento y el próximo año solo tienen que disputar los ganadores del Torneo Apertura y Clausura, tenemos que ser conscientes de ello y prepararnos para ello. La 'U' no se pone a reclamar ni a cuestionar cómo se plantea el campeonato", manifestó el administrador crema ante la prensa.
Universitario se prepara para afrontar la semifinal de la Liga 1 2026
Universitario de Deportes disputará la semifinal de la Liga 1 2026 frente a Sport Huancayo. El partido de ida se jugará el domingo 29 de noviembre a las 3.00 p. m. en el Estadio IPD de Huancayo, mientras que el encuentro de vuelta está programado para el viernes 4 de diciembre a las 8.30 p. m. en el Estadio Monumental.
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