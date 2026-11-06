Canal confirmado para ver Atlético de Madrid vs Barcelona por LaLiga
Conoce dónde ver la transmisión del partido entre Atlético de Madrid vs Barcelona en el Riyadh Air Metropolitano por LaLiga de España.
Momento de un partidazo de alto nivel entre los líderes de LaLiga: Barcelona y Atlético de Madrid. Todo se realizará en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid, en el que ambos conjuntos darán todo de sí en busca de los tres puntos para estar en lo más alto de la clasificación. Conoce el canal confirmado de transmisión para vivir estos 90 minutos.
¿Dónde ver Atlético de Madrid vs Barcelona?
La transmisión del partido entre Atlético de Madrid vs Barcelona por LaLiga se verá por la señal internacional en vivo de ESPN para toda Latinoamérica. Asimismo, tienes la posibilidad de sintonizarlo vía streaming en el aplicativo de Disney+ mediante tu PC, Smart TV y/o teléfono móvil.
Canales de transmisión para ver Atlético de Madrid vs Barcelona
- Latinoamérica: ESPN, Disney+
- Brasil: Cazé TV
- México: Sky Sports, Skt+, izzi
- España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LaLiga TV
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App
Atlético de Madrid y Barcelona se enfrentan en LaLiga española. Foto: LaLiga/composición LR
Atlético de Madrid vs Barcelona: fecha y horario
Este duelo trascendental por LaLiga entre Atlético de Madrid vs Barcelona se disputará el domingo 8 de noviembre a partir de las 3.00 p. m. hora peruana (9.00 p. m. hora de España) en el Riyadh Air Metropolitano.
El Atlético de Madrid y Barcelona protagonizarán un duelo que podría definir al nuevo líder del campeonato. El equipo de Diego Simeone llega motivado tras encadenar siete victorias consecutivas en el torneo español y ubicarse segundo con 28 puntos, apenas dos menos que el conjunto de Hansi Flick, que lidera la clasificación con 30 unidades y viene de golear 6-1 al Alavés. De esta manera, los colchoneros buscarán aprovechar su localía para dar el golpe, mientras que los azulgranas intentarán imponer su poder ofensivo y consolidarse en la cima.
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