¿A qué hora juega Real Madrid vs Valencia y dónde ver partido por LaLiga?

Real Madrid mide fuerzas ante Valencia, en partido válido por la fecha 12 de LaLiga EA Sports 2026-27. El duelo se disputa en el imponente estadio Mestalla y promete mucha emoción de principio a fin. Repasa horarios y canales para que no te pierdas este cotejo.

¿Cuándo juega Real Madrid vs Valencia?

El encuentro Real Madrid vs Valencia es este sábado 7 de noviembre y el duelo será en el estadio Mestalla, en Valencia.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Valencia?

Perú, Colombia y Ecuador: 12.00 horas

Bolivia y Venezuela: 13.00 horas

Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 14.00 horas

México y Honduras: 11.00 horas

Estados Unidos: 12.00 horas (Miami y Nueva York) y 09.00 horas (Los Ángeles)

España: 18.00 horas

¿Dónde ver Real Madrid vs Valencia?

El partido entre Real Madrid y Valencia será transmitido en Sudamérica por DSports y también en la plataforma DGO. Asimismo, puedes verlo por Paramount+, si cuentas con un plan o suscripción.

Real Madrid vs Valencia: previa del partido

Real Madrid visitará el estadio Mestalla este sábado 7 de noviembre con la consigna de mantener su arrollador paso en la temporada. El conjunto blanco llega entonado tras encadenar siete victorias consecutivas considerando todas las competiciones, siendo su presentación más reciente un ajustado triunfo por 3-2 frente al AEK Atenas en la Champions League, resultado que ratifica el buen momento colectivo de los dirigidos por la escuadra merengue.

Para este exigente choque a domicilio, la atención estará puesta en la presencia confirmada de Kylian Mbappé en el once titular, quien buscará extender su racha goleadora en LaLiga donde acumula 12 anotaciones. Por su parte, Vinicius Junior cumplirá en este compromiso su última fecha de suspensión en el torneo local, quedando listo para reincorporarse al ataque madridista en la siguiente jornada.

Real Madrid viene de ganarle 3-2 a AEK Athens

En la otra vereda, el Valencia saltará ante su afición con la urgencia de escapar de la zona de descenso y hacer respetar su localía. Pese a su complicada ubicación en la tabla de posiciones, el elenco murciélago llega con un impulso anímico clave tras conseguir una valiosa victoria por 1-0 a domicilio ante el Elche, por lo que buscará dar el golpazo de la fecha en casa y sumar tres puntos de oro para la salvación.