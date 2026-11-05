0
LO ÚLTIMO
Lista de convocados de Perú para amistoso ante Bolivia

¿A qué hora juegan Atlético de Madrid vs Barcelona y dónde ver el clásico de LaLiga?

El Atlético de Madrid y el FC Barcelona se enfrentarán en un emocionante choque de LaLiga EA Sports el próximo 8 de noviembre en el Riyadh Air Metropolitano.

Gary Huaman
Atlético de Madrid enfrentará a Barcelona por la fecha 12 de LaLiga.
Atlético de Madrid enfrentará a Barcelona por la fecha 12 de LaLiga. | Foto: LaLiga
COMPARTIR

El Riyadh Air Metropolitano se prepara para albergar una nueva edición de uno de los grandes clásicos del fútbol español. Atlético de Madrid y FC Barcelona paralizarán la Jornada 12 de LaLiga EA Sports en un choque de alto voltaje. Ambos conjuntos llegan con la obligación de sumar de a tres para no perder pisada en la cima de la clasificación, en lo que promete ser un choque de estilos marcado por la intensidad defensiva y la efectividad en las áreas.

Revisa la agenda de los partidos de este jueves 5 de noviembre.

PUEDES VER: Partidos de hoy, jueves 5 de noviembre: programación de Europa League y más

El conjunto dirigido por Diego Simeone buscará hacer valer la localía y consolidar su solidez táctica en un escenario que siempre le exige su mejor versión. Con una columna vertebral enfocada en la presión alta y las transiciones rápidas, los colchoneros confían en el desequilibrio de sus atacantes para golpear en los momentos precisos y frenar el dinamismo ofensivo del cuadro visitante.

Por su parte, el Barcelona aterriza en la capital con el objetivo de adueñarse de la posesión y dictar el ritmo del compromiso desde los primeros minutos. La escuadra azulgrana apelará a la circulación fluida de balón y al talento individual en metros finales para romper el bloque defensivo madrileño. Todo está servido para 90 minutos de pura tensión táctica, pasión y emoción en uno de los escenarios más imponentes del continente.

¿Cuándo juegan Atlético de Madrid vs Barcelona?

El enfrentamiento entre Atlético de Madrid y Barcelona, correspondiente a la fecha 12 de LaLiga, se llevará a cabo el domingo 8 de noviembre en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid, España.

¿A qué hora juegan Atlético de Madrid vs Barcelona?

El encuentro entre los colchoneros y los culés se llevará a cabo en el Estadio Metropolitano, comenzando a las 3.00 p. m. hora peruana, lo que equivale a las 9.00 p. m. en España. A continuación, se detallan los horarios correspondientes en diversas naciones alrededor del mundo:

  • México: 2.00 p. m.
  • Perú, Ecuador, Colombia: 3.00 p. m.
  • Venezuela, Bolivia: 4.00 p. m.
  • Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay: 5.00 p. m.
  • España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Atlético de Madrid vs Barcelona?

La transmisión del Atlético de Madrid vs Barcelona estará a cargo del canal ESPN para toda Latinoamérica. Además, los aficionados podrán seguir el partido a través de streaming, utilizando el aplicativo oficial de Disney Plus en sus computadoras, televisores inteligentes o teléfonos móviles.

Tabla de posiciones de LaLiga 2026-27

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la selección de Portugal: "Ha llegado el día"

  2. Partidos de hoy, jueves 5 de noviembre: programación de Europa League y más

  3. Atlético de Madrid vs Barcelona por LaLiga: fecha, hora y canal del partidazo en el Metropolitano

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano