¿A qué hora juegan Atlético de Madrid vs Barcelona y dónde ver el clásico de LaLiga?

El Riyadh Air Metropolitano se prepara para albergar una nueva edición de uno de los grandes clásicos del fútbol español. Atlético de Madrid y FC Barcelona paralizarán la Jornada 12 de LaLiga EA Sports en un choque de alto voltaje. Ambos conjuntos llegan con la obligación de sumar de a tres para no perder pisada en la cima de la clasificación, en lo que promete ser un choque de estilos marcado por la intensidad defensiva y la efectividad en las áreas.

El conjunto dirigido por Diego Simeone buscará hacer valer la localía y consolidar su solidez táctica en un escenario que siempre le exige su mejor versión. Con una columna vertebral enfocada en la presión alta y las transiciones rápidas, los colchoneros confían en el desequilibrio de sus atacantes para golpear en los momentos precisos y frenar el dinamismo ofensivo del cuadro visitante.

Por su parte, el Barcelona aterriza en la capital con el objetivo de adueñarse de la posesión y dictar el ritmo del compromiso desde los primeros minutos. La escuadra azulgrana apelará a la circulación fluida de balón y al talento individual en metros finales para romper el bloque defensivo madrileño. Todo está servido para 90 minutos de pura tensión táctica, pasión y emoción en uno de los escenarios más imponentes del continente.

¿Cuándo juegan Atlético de Madrid vs Barcelona?

El enfrentamiento entre Atlético de Madrid y Barcelona, correspondiente a la fecha 12 de LaLiga, se llevará a cabo el domingo 8 de noviembre en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid, España.

¿A qué hora juegan Atlético de Madrid vs Barcelona?

El encuentro entre los colchoneros y los culés se llevará a cabo en el Estadio Metropolitano, comenzando a las 3.00 p. m. hora peruana, lo que equivale a las 9.00 p. m. en España. A continuación, se detallan los horarios correspondientes en diversas naciones alrededor del mundo:

México: 2.00 p. m.

Perú, Ecuador, Colombia: 3.00 p. m.

Venezuela, Bolivia: 4.00 p. m.

Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Atlético de Madrid vs Barcelona?

La transmisión del Atlético de Madrid vs Barcelona estará a cargo del canal ESPN para toda Latinoamérica. Además, los aficionados podrán seguir el partido a través de streaming, utilizando el aplicativo oficial de Disney Plus en sus computadoras, televisores inteligentes o teléfonos móviles.

Tabla de posiciones de LaLiga 2026-27