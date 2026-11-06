Tabla de posiciones Liga Peruana de Vóley 2026-27: resultados y clasificación de la fecha 4
Este fin de semana se realizará la cuarta fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 en el Polideportivo de Villa El Salvador y acá podrás conocer los resultados.
Este sábado 7 y domingo 8 se llevará a cabo la cuarta fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 que tiene a Universitario y San Martín líderes con puntaje perfecto. En cuanto a Alianza Lima, está pendiente de la resolución de la FPV para ver si suma más puntos tras lo sucedido con Regatas Lima. A continuación, podrás ver la tabla de posiciones, programación y resultados de la jornada 4.
Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026-27
|Posición
|Club
|PJ
|PG
|PP
|Sets
|Puntos
|1
|Universitario
|3
|3
|0
|9:9
|9
|2
|San Martín
|3
|3
|0
|9:1
|9
|3
|Alianza Lima
|3
|3
|0
|9:5
|7
|4
|C. A. Atenea
|3
|2
|1
|8:4
|7
|5
|Rebaza Acosta
|3
|2
|1
|8:5
|6
|6
|Regatas Lima
|3
|1
|2
|6:6
|4
|7
|Deportivo Wanka
|3
|1
|2
|4:6
|3
|8
|Deportivo Soan
|3
|1
|2
|4:7
|3
|9
|Olva Latino
|3
|1
|2
|3:6
|3
|10
|Círcolo S. I.
|3
|1
|2
|4:8
|2
|11
|Deportivo Géminis
|3
|0
|3
|2:9
|1
|12
|Perú U19
|3
|0
|3
|0:9
|0
Programación y resultados de la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2026-27
Sábado 7 de noviembre
- Deportivo Soan vs Olva Latino | 2.45 p. m.
- San Martín vs Deportivo Wanka | 5.00 p. m.
- Universitario vs Rebaza Acosta | 7.00 p. m.
Domingo 8 de noviembre
- Perú U19 vs Regatas Lima | 2.15 p. m.
- Círcolo SI vs CA Atenea | 4.30 p. m.
- Alianza Lima vs Deportivo Géminis | 6.30 p. m.
Entradas Liga Peruana de Vóley 2026-27: ¿cuánto cuestan y dónde comprarlos?
Las entradas para la cuarta fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 van desde los S/25 hasta los S/45 y pueden comprarse en la plataforma de Joinnus.
- General: S/25
- Norte y sur: S/30
- Oriente y occidente: S/45.
¿Dónde se juegan los partidos de la Liga Peruana de Vóley 2026-27?
Todos los partidos de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 se juegan en el Polideportivo de Villa El Salvador.
¿Dónde ver los partidos de la Liga Peruana de Vóley 2026-27?
La transmisión de todos los partidos de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 estará a cargo del canal Latina (2 y 702 en HD).
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