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Tabla de posiciones Liga Peruana de Vóley 2026-27: resultados y clasificación de la fecha 4

Este fin de semana se realizará la cuarta fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 en el Polideportivo de Villa El Salvador y acá podrás conocer los resultados.

    Gary Huaman
    Universitario, San Martín y Alianza Lima están en los primeros lugares.
    Universitario, San Martín y Alianza Lima están en los primeros lugares. | Foto: composición Líbero
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    Este sábado 7 y domingo 8 se llevará a cabo la cuarta fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 que tiene a Universitario y San Martín líderes con puntaje perfecto. En cuanto a Alianza Lima, está pendiente de la resolución de la FPV para ver si suma más puntos tras lo sucedido con Regatas Lima. A continuación, podrás ver la tabla de posiciones, programación y resultados de la jornada 4.

    Conoce la programación de partidos de la Liga 1 2026

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    Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026-27

    PosiciónClubPJPGPPSetsPuntos
    1Universitario3309:99
    2San Martín3309:19
    3Alianza Lima3309:57
    4C. A. Atenea3218:47
    5Rebaza Acosta3218:56
    6Regatas Lima3126:64
    7Deportivo Wanka3124:63
    8Deportivo Soan3124:73
    9Olva Latino3123:63
    10Círcolo S. I.3124:82
    11Deportivo Géminis3032:91
    12Perú U193030:90

    Programación y resultados de la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2026-27

    Sábado 7 de noviembre

    • Deportivo Soan vs Olva Latino | 2.45 p. m.
    • San Martín vs Deportivo Wanka | 5.00 p. m.
    • Universitario vs Rebaza Acosta | 7.00 p. m.

    Domingo 8 de noviembre

    • Perú U19 vs Regatas Lima | 2.15 p. m.
    • Círcolo SI vs CA Atenea | 4.30 p. m.
    • Alianza Lima vs Deportivo Géminis | 6.30 p. m.

    Entradas Liga Peruana de Vóley 2026-27: ¿cuánto cuestan y dónde comprarlos?

    Las entradas para la cuarta fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 van desde los S/25 hasta los S/45 y pueden comprarse en la plataforma de Joinnus.

    • General: S/25
    • Norte y sur: S/30
    • Oriente y occidente: S/45.

    ¿Dónde se juegan los partidos de la Liga Peruana de Vóley 2026-27?

    Todos los partidos de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 se juegan en el Polideportivo de Villa El Salvador.

    ¿Dónde ver los partidos de la Liga Peruana de Vóley 2026-27?

    La transmisión de todos los partidos de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 estará a cargo del canal Latina (2 y 702 en HD).

    Gary Huaman
    AUTOR: Gary Huaman

    Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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