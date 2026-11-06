Tabla de posiciones Liga Peruana de Vóley 2026-27: resultados y clasificación de la fecha 4

Este sábado 7 y domingo 8 se llevará a cabo la cuarta fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 que tiene a Universitario y San Martín líderes con puntaje perfecto. En cuanto a Alianza Lima, está pendiente de la resolución de la FPV para ver si suma más puntos tras lo sucedido con Regatas Lima. A continuación, podrás ver la tabla de posiciones, programación y resultados de la jornada 4.

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026-27

Posición Club PJ PG PP Sets Puntos 1 Universitario 3 3 0 9:9 9 2 San Martín 3 3 0 9:1 9 3 Alianza Lima 3 3 0 9:5 7 4 C. A. Atenea 3 2 1 8:4 7 5 Rebaza Acosta 3 2 1 8:5 6 6 Regatas Lima 3 1 2 6:6 4 7 Deportivo Wanka 3 1 2 4:6 3 8 Deportivo Soan 3 1 2 4:7 3 9 Olva Latino 3 1 2 3:6 3 10 Círcolo S. I. 3 1 2 4:8 2 11 Deportivo Géminis 3 0 3 2:9 1 12 Perú U19 3 0 3 0:9 0

Programación y resultados de la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2026-27

Sábado 7 de noviembre

Deportivo Soan vs Olva Latino | 2.45 p. m.

San Martín vs Deportivo Wanka | 5.00 p. m.

Universitario vs Rebaza Acosta | 7.00 p. m.

Domingo 8 de noviembre

Perú U19 vs Regatas Lima | 2.15 p. m.

Círcolo SI vs CA Atenea | 4.30 p. m.

Alianza Lima vs Deportivo Géminis | 6.30 p. m.

Entradas Liga Peruana de Vóley 2026-27: ¿cuánto cuestan y dónde comprarlos?

Las entradas para la cuarta fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 van desde los S/25 hasta los S/45 y pueden comprarse en la plataforma de Joinnus.

General: S/25

Norte y sur: S/30

Oriente y occidente: S/45.

¿Dónde se juegan los partidos de la Liga Peruana de Vóley 2026-27?

Todos los partidos de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 se juegan en el Polideportivo de Villa El Salvador.

¿Dónde ver los partidos de la Liga Peruana de Vóley 2026-27?

La transmisión de todos los partidos de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 estará a cargo del canal Latina (2 y 702 en HD).