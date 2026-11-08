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ALERTA MÁXIMA en Walmart y Amazon: RETIRAN del mercado este producto para niños debido al RIESGO de lesiones graves
Retiran del mercado los juegos infantiles con toboganes que se vendían en Amazon y Walmart. ¿Es muy perjudicial para los menores en Estados Unidos?
¡Aviso importante! La Comisión de Seguridad de Productos para el consumidor de Estados Unidos (CPSC) ha anunciado recientemente el retiro del mercado de más de diez mil juegos infantiles con toboganes, los cuales fueron vendidos a través de Walmart y Amazon.
Esta medida responde a la inquietud sobre el diseño del equipo, ya que las aberturas podrían atrapar la cabeza o el cuello de los niños, ocasionando un riesgo significativo de lesiones graves o incluso la muerte. A continuación, todos los detalles.
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Walmart y Amazon: retiran este producto para niños debido al riesgo de lesiones
Walmart y Amazon: sacan del mercado este producto para niños debido al riesgo de lesiones
Tal como informó 'Telemundo' y '4029 TV', las estructuras de los juegos infantiles con toboganes representan un riesgo significativo para los pequeños de casa, ya que cuentan con aberturas que permiten que el torso de un niño pase, pero que pueden atrapar su cabeza, lo que podría resultar en lesiones graves o asfixia.
Este problema ha llevado al retiro de dos modelos específicos, los cuales fueron vendidos en línea a través de plataformas como Amazon y Walmart. Estos productos estuvieron disponibles desde abril de 2023 hasta agosto de 2026.
Este incidente se suma a las recientes advertencias emitidas por la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC) sobre juegos similares, incluyendo el modelo WPX-4 de la marca Wenzhou Yidian, que estuvo relacionado con la trágica muerte de un niño de 17 meses por atrapamiento.
Al respecto, las autoridades han recomendado a los padres que dejen de utilizar estos juegos de inmediato, los desarmen y los mantengan fuera del alcance de los niños.
¿Cuáles son las recomendaciones?
La entidad sugiere revisar las plataformas de compra para confirmar si han adquirido alguno de los modelos afectados y seguir las instrucciones oficiales para su desecho seguro o para realizar un reclamo.
Según los informes, el procedimiento para obtener el reembolso por este retiro del mercado debe realizarse directamente con la marca Arlopu. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las situaciones, ni Amazon ni Walmart procesarán la devolución de manera automática.
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