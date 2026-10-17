- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Atlético Grau
- Real Betis vs Barcelona
- Melgar vs Deportivo Garcilaso
- Universitario vs Soan
- Tabla Clausura
- Acumulado
¡Locura! Eryc Castillo marcó el 2-1 de Alianza Lima sobre Atlético Grau desde Matute
Tras intentar dos remates al arco, Eryc Castillo logró anotar el 2-1 de Alianza Lima frente a Atlético Grau en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
Alianza Lima igualaba 1-1 con Atlético Grau en la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, hasta que, a poco de iniciado el segundo tiempo, Eryc Castillo anotó el 2-1 a favor del conjunto blanquiazul frente al equipo norteño en el Estadio Alejandro Villanueva, en Matute.
Eryc Castillo anotó el 2-1 de Alianza Lima sobre Atlético Grau por el Torneo Clausura 2026
A los 49 minutos del segundo tiempo, Castillo probó dos veces ante el arco de Patricio Álvarez, y en la segunda ocasión logró convertir para poner el 2-1 a favor de Alianza frente a Grau.
Con su gol, el ecuatoriano festejó junto a sus compañeros después de desequilibrar el marcador, mientras los aficionados estallaban de alegría en el estadio Alejandro Villanueva, Matute, en La Victoria.
Video: L1MAX
Con este tanto, Ery Castillo alcanza su novena anotación en el Torneo Clausura luego de disputar 12 encuentros. Antes ya había convertido frente a Sport Huancayo, Comerciantes Unidos, Alianza Atlético, FBC Melgar, Juan Pablo II, ADT y, en esta ocasión, ante Atlético Grau.
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.
PRECIOS/ 49.90
La Bistecca
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales
PRECIOS/ 85.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales
PRECIOS/ 21.90