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¡Locura! Eryc Castillo marcó el 2-1 de Alianza Lima sobre Atlético Grau desde Matute

Tras intentar dos remates al arco, Eryc Castillo logró anotar el 2-1 de Alianza Lima frente a Atlético Grau en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Luis Blancas
Eryc Castillo anotó el 2-1 de Alianza Lima sobre Atlético Grau
Eryc Castillo anotó el 2-1 de Alianza Lima sobre Atlético Grau | Composición: Líbero/ Liga 1
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Alianza Lima igualaba 1-1 con Atlético Grau en la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, hasta que, a poco de iniciado el segundo tiempo, Eryc Castillo anotó el 2-1 a favor del conjunto blanquiazul frente al equipo norteño en el Estadio Alejandro Villanueva, en Matute.

Kevin Quevedo anotó el 1-0 de Alianza Lima contra Atlético Grau

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Eryc Castillo anotó el 2-1 de Alianza Lima sobre Atlético Grau por el Torneo Clausura 2026

A los 49 minutos del segundo tiempo, Castillo probó dos veces ante el arco de Patricio Álvarez, y en la segunda ocasión logró convertir para poner el 2-1 a favor de Alianza frente a Grau.

Con su gol, el ecuatoriano festejó junto a sus compañeros después de desequilibrar el marcador, mientras los aficionados estallaban de alegría en el estadio Alejandro Villanueva, Matute, en La Victoria.

Video: L1MAX

Con este tanto, Ery Castillo alcanza su novena anotación en el Torneo Clausura luego de disputar 12 encuentros. Antes ya había convertido frente a Sport Huancayo, Comerciantes Unidos, Alianza Atlético, FBC Melgar, Juan Pablo II, ADT y, en esta ocasión, ante Atlético Grau.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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