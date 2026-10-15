Presidente de UTC rotundo sobre el futuro del club: "El que lo quiera tomar, lo puede hacer sin problema"

UTC de Cajamarca atraviesa su momento más crítico en muchos años. Con apenas 10 puntos en la tabla acumulada y -3 en la tabla del Torneo Clausura, el Gavilán del Norte está prácticamente sentenciado a perder la categoría y disputar la Liga 2 el próximo año. En ese sentido, el presidente de la institución, Joaquín Ramírez, rompió su silencio y dejó un contundente mensaje con respecto al futuro del equipo.

Joaquín Ramírez, presidente de UTC, no descartó vender el club en 2027

Al referirse a la delicada situación que afronta la institución, el titular del conjunto cajamarquino no descartó la posibilidad de que el club sea vendido con miras al próximo año. Ramírez detalló que la directiva está abierta a escuchar ofertas, siempre y cuando los interesados cuenten con los recursos económicos para sacar el equipo de su crisis deportiva, financiera e institucional.

"Nosotros en su momento hemos sido muy transparentes en decir que alguien que quiera coger el club, sea cajamarquino y que tenga los recursos, lo puede hacer sin ningún problema. Creo que les tengo noticias este fin de semana, vamos avanzando", manifestó Ramírez.

UTC perdió 1-0 ante Sporting Cristal por la fecha 11 del Torneo Clausura

Por otra parte, el titular de UTC resaltó el mérito de haber permanecido en primera división durante más de 10 años y haber luchado por puestos de torneos internacionales: “Tenemos 4 Copas Sudamericanas que hemos participado y una final en 2017 para Libertadores. No es cierto que hemos estado siempre mal, eso no es verdad, hay que ser consecuentes con nosotros mismos”, añadió.

UTC y su crítica situación en la Liga 1 2026

En una campaña marcada por resultados negativos, resta de puntos y deudas, UTC marcha en el último lugar de la tabla acumulada con apenas 10 unidades. En 28 partidos jugados, el conjunto norteño registra 8 empates, 16 derrotas y apenas cuatro triunfos, con 32 goles a favor, 51 en contra y una diferencia de -19.