Giancarlo Granda elogió a pieza clave de Alianza Lima tras ganar a Cusco FC: "Tiene una idea clara"

Alianza Lima ganó 2-1 a Cusco FC por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, sin embargo, la mirada estuvo puesta en una pieza clave que fue el principal responsable de la victoria blanquiazul en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Ante ello, el periodista Giancalo Granda salió al frente para elogiarlo: estamos hablando del técnico Pablo Guede.

Giancarlo Granda se rindió en elogios ante figura de Alianza Lima tras ganar a Cusco FC

A través de su programa 'Después de Todo' emitido por Movistar Deportes, Granda destacó a Guede como el principal responsable de la victoria de Alianza sobre Cusco FC al haber hecho los cambios pertinentes y el esquema de juego correcto para conseguir la victoria.

Para el ‘Flaco’, el técnico argentino acertó al ubicar a Gianfranco Chávez como volante, pese a que su posición natural es la de defensa central, y también al elegir a Luis Advíncula, que mostró un buen rendimiento en el encuentro.

Giancarlo Granda se rindió en elogios ante Pablo Guede como la figura de Alianza Lima tras ganar a Cusco FC

“Hoy en Cusco, Alianza logró una victoria espectacular, en la cual quiero destacar el trabajo del entrenador. Es un técnico que por lo menos tiene una idea clara de lo que quiere de sus equipos. Hoy sorprendió nuevamente con Gianfranco Chávez, que no era central sino que estaba jugando de volante, y con algunas modificaciones respecto a Advíncula. Desde lo táctico es una muy buena victoria del equipo blanquiazul ante un Cusco que se quedó ahí", afirmó.

¿Cómo le va a Pablo Guede en Alianza Lima?

Pablo Guede arribó a Alianza Lima a comienzos de 2026 y se ha consolidado como la principal figura detrás del buen presente del conjunto blanquiazul. El punto más alto de su campaña hasta ahora ha sido la conquista del Torneo Apertura, y actualmente pretende repetir esa consagración en el Clausura. En el balance general, el entrenador argentino acumula 30 encuentros, con 17 victorias, 4 derrotas y 9 empates.