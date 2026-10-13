Revelan cuánto tiempo de baja tendrá Paolo Guerrero con Alianza Lima, ¿se pierde el Clausura?

Paolo Guerrero sorprendió al quedar fuera de la convocatoria de Alianza Lima para el partido ante Cusco FC por lesión. El 'Depredador' fue la gran ausencia en el triunfo del cuadro blanquiazul por 2-1 ante los ‘Guerreros Dorados’ y generó alarma entre los hinchas, pues venía de recuperarse de un desgarro de segundo grado en el bíceps izquierdo. En ese contexto, en las últimas horas se reveló cuánto tiempo estaría de baja el atacante. ¿Se perderá el resto del Torneo Clausura? En esta nota te lo contamos.

Revelan cuánto tiempo estará de baja Paolo Guerrero en Alianza Lima

Según información del periodista Gerson Cuba, el experimentado artillero de 42 años no tendría un retorno inmediato en el plantel aliancista. Guerrero, quien ya viene haciendo trabajos de recuperación, podría ser baja en Alianza hasta por un mes, dependiendo de los avances que logre con el paso de los días.

“En el caso de Paolo Guerrero, en el cual sí sorprende por lo que se ha venido dando. Lo que tengo en conocimiento es que él ya inició recuperación y, posiblemente, ya tenga esa posibilidad de volver entre tres a cuatro semanas para que pueda estar apto. Así que un mes a lo mucho sería el tiempo de recuperación de Paolo Guerrero”, señaló Cuba en su canal de YouTube.

De esta manera, Alianza Lima deberá seguir de cerca la evolución de Paolo Guerrero durante las próximas semanas, a la espera de que complete satisfactoriamente su proceso de recuperación. De confirmarse el plazo estimado, el 'Depredador' podría perderse varios compromisos de la recta final del Torneo Clausura, por lo que su regreso dependerá de cómo responda a los trabajos físicos y de la evaluación del cuerpo médico blanquiazul.

¿Cuál es la lesión de Paolo Guerrero?

Como se recuerda, un día antes del partido contra Cusco FC, Alianza Lima publicó un comunicado informando sobre la lesión de Paolo Guerrero. De acuerdo con los estudios médicos realizados, el delantero presenta un desgarro parcial en el tendón peroneo largo izquierdo y viene realizando un proceso de rehabilitación junto al cuerpo médico.