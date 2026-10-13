Federico Girotti dejó polémico mensaje tras victoria de Alianza Lima: "Les molesta vernos arriba"

Alianza Lima logró vencer por 2-1 a Cusco FC y se volvieron a meter en la pelea por el Torneo Clausura 2026. Los blanquiazules reclamaron por el arbitraje tras anularse un gol a Kevin Quevedo por fuera de juego. Tras ello, Federico Girotti no dudó en salir al frente y dejar un polémico comentario tras el duelo.

Federico Girotti dejó polémico mensaje tras victoria de Alianza Lima

Luego del encuentro en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, distintas figuras de Alianza Lima expresaron su molestia por las decisiones arbitrales que consideran perjudiciales para el equipo, especialmente tras la polémica generada por el gol anulado a Kevin Quevedo.

Ante ello, Federico Girotti se sumó a los reclamos y sorprendió al señalar que hay personas en el fútbol peruano a las que les incomoda ver a los blanquiazules peleando en los primeros lugares. No obstante, el delantero remarcó la importancia de seguir consiguiendo triunfos en el Torneo Clausura para mantenerse en la lucha por el título.

Federico Girotti ingresó de suplente en el partido ante Cusco FC.

“Puede ser que a algunos les moleste vernos arriba y sepan que nos estamos acercando, pero nosotros estamos tranquilos, debemos seguir ganando y continuar por este camino, hay que seguir”, señaló el atacante.

Del mismo modo, el delantero argentino se pronunció sobre la polémica arbitral del encuentro y fue contundente al asegurar que Kevin Quevedo estaba habilitado en la jugada. Pese a su disconformidad, destacó que Alianza Lima consiguió una victoria importante para sus aspiraciones en el campeonato.

“Afrontamos un partido complicado donde tuvimos un inconveniente con el gol de Kevin (Quevedo) que estaba habilitado, pero pudimos conseguir un triunfo importante y debemos meternos de lleno en el campeonato que se puso lindo”, remarcó.

Números de Federico Girotti con Alianza Lima

Federico Girotti ha logrado tener mayor continuidad con Alianza Lima, donde ha sumado varias titularidades. Sin embargo, en lo que va del año, el delantero argentino no ha respondido como la hinchada esperaba, ya que solo ha sumado cuatro goles en los 21 partidos que ha disputado en la Liga 1 2026.