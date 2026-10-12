Alan Cantero envió fuerte mensaje tras victoria de Alianza Lima: "Que vergüenza"

Alianza Lima consiguió la victoria ante Cusco FC por la jornada 11 del Torneo Clausura. Sin embargo, la polémica no fue ajena a este encuentro, pues al minuto 22, Kevin Quevedo puso por delante a los íntimos luego de una buena jugada colectiva en tres toques del equipo. Sin embargo, el VAR, tras una revisión, determinó que el delantero se encontraba en fuera de juego, por lo que los argumentos en contra no tardaron en aparecer y uno de ellos fue del volante blanquiazul: hablamos de Alan Cantero.

Alan Cantero envió fuerte mensaje tras victoria de Alianza Lima

Mediante sus redes sociales, el argentino no dudó en pronunciarse señalando lo siguiente: "Que vergüenza Dios mio", siendo una frase que ha sido tomada como un mensaje tras lo sucedido en el encuentro entre los íntimos contra los dorados.

Publicación de Alan Cantero

Pero esto no fue todo, pues también publicó una foto del equipo junto con la frase "contra todos" esto en clara referencia a las declaraciones que dio el entrenador Pablo Guede durante el postpartido.

Cantero reaccionó a las declaraciones de Pablo Guede

¿Por qué Alan Cantero no jugó ante Cusco FC?

Alan Cantero no jugó ante Cusco FC por una decisión técnica del entrenador de Alianza Lima, Pablo Guede. Esto a pesar de que entrenó con normalidad y no presenta ningún tipo de lesión.

Próximo partido de Alianza Lima

Alianza Lima jugará su próximo partido ante Atlético Grau por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputará este sábado 17 de octubre, desde las 8.30 p. m. (hora peruana), en el estadio Alejandro Villanueva. El compromiso será transmitido por L1 MAX.