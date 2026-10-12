Ex Universitario elogió a futbolistas de Alianza Lima tras vencer a Cusco FC: "Muy buenos"

Alianza Lima venció 2-1 a Cusco FC por la jornada 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 desde el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y no pasó desapercibido por un exintegrante de Universitario de Deportes, quien se rindió en elogios ante los jugadores blanquiazules: estamos hablando de Javier Rabanal.

Ex Universitario se rindió en elogios ante jugadores de Alianza Lima tras ganar a Cusco FC

En la rueda de prensa posterior al encuentro, el entrenador Rabanal tomó la palabra para analizar el partido que disputaron sus jugadores de Cusco FC ante los futbolistas de Alianza en el encuentro que terminó en derrota.

Para el técnico español y exentrenador de Universitario, el equipo dirigido por Pablo Guede mostró mucha rapidez y eficacia para contener los ataques, y además supieron sacar provecho de la inferioridad numérica del conjunto cusqueño, que se quedó con un jugador expulsado tras la tarjeta roja a Aldair Fuentes.

Javier Rabanal elogió a jugadores de Alianza Lima tras vencer a Cusco FC

Asimismo, Javier Rabanal, entrenador de Cusco FC, describió a Alianza Lima como un equipo grande que suele complicar los partidos, incluso cuando no actúa como local.

"Bueno, creo que hemos estado bien con 11. Hemos tenido algunas ocasiones, no las hemos metido. El gol de córner nos lo hemos hecho nosotros solos, después nos hemos quedado con 10 y la segunda parte hemos atacado, hemos querido con uno menos contra un equipo grande es muy difícil. Al empate a lo mejor podíamos haber llegado, a lo mejor y poco más. No te voy a tampoco a contar una historia aquí de que los chicos corrieron y qué bonito y qué maravilloso todo, porque, bueno, nos hemos quedado con 10 porque hemos querido y a partir de ahí es muy difícil contra un equipo tan grande que además juega replegado y a transición con jugadores muy buenos y muy rápidos”, aseguró.

¿Cómo le fue a Javier Rabanal como técnico de Universitario?

Javier Rabanal llegó a Universitario de Deportes como flamante técnico tras la salida de Jorge Fossati, sin embargo, los malos resultados en el Torneo Apertura y Copa Libertadores ocasionaron su pronta salida con solo ocho fechas disputadas en la liga peruana y dos partidos en el campeonato internacional. En total, el entrenador español solo dirigió 12 partidos, ganó 5, perdió 3 y empató 4.