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Raúl Ruidíaz enciende las alarmas en Atlético Grau y no jugará ante Alianza Lima
Atlético Grau deberá modificar sus planes tras conocerse que no podrán contar con Raúl Ruidíaz para hacerle frente a Alianza Lima por el Torneo Clausura.
Alianza Lima ha vuelto a ilusionarse con pelear el título del Torneo Clausura tras su última victoria. Por ello, los blanquiazules ya tienen la mente puesta en su partido ante Atlético Grau por la fecha 12. En medio de ello, se conoció que los ‘Albos’ no contarán con Raúl Ruidíaz para este trascendental encuentro.
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Raúl Ruidíaz no jugará con Atlético Grau ante Alianza Lima
La expectativa por el duelo en Matute es alta, especialmente porque ambos equipos necesitan sumar de a tres para cumplir sus objetivos en el Torneo Clausura. Sin embargo, la preocupación se apoderó de los hinchas de Atlético Grau tras confirmarse que Raúl Ruidíaz será baja para el enfrentamiento ante Alianza Lima.
La información fue difundida por el periodista deportivo Marcello Merizalde, quien reveló que la ‘Pulga’ presenta molestias en la zona lumbar, motivo por el que no viajará para disputar el encuentro ante los blanquiazules.
Raúl Ruidíaz no jugará ante Alianza Lima por molestias físicas.
“Raúl Ruidíaz es baja en Atlético Grau para enfrentar a Alianza Lima este sábado por dolencias en la zona lumbar”, informó el citado comunicador a través de su cuenta de ‘X’.
De esta manera, los ‘Albos’ no contarán con su jugador más importante para hacerle frente al equipo de Pablo Guede. Si bien Raúl Ruidíaz no ha venido siendo titular en el esquema de Gerardo Ameli, su presencia con el equipo sigue siendo vital por su experiencia y jerarquía.
Números de Raúl Ruidíaz esta temporada
El delantero nacional ha sido utilizado principalmente como una alternativa de recambio, ingresando con frecuencia desde el banco de suplentes. En lo que va de la Liga 1 2026, Raúl Ruidíaz ha disputado 22 partidos con Atlético Grau, en los que acumula 1.345 minutos en el campo de juego. Durante ese periodo, la ‘Pulga’ ha registrado tres goles y una asistencia.