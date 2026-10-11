Álex Valera llegó a 89 tantos con Universitario y superó a leyenda del cuadro 'crema'

Álex Valera se convirtió en el héroe de Universitario de Deportes al evitar la caída del cuadro crema ante Melgar. El delantero marcó un doblete en apenas tres minutos durante la recta final del partido para igualar 2-2 con el cuadro Dominó. No obstante, los goles del artillero crema no solo sirvieron para rescatar un punto, también le permitió seguir dejando huella en la historia del club: Valera alcanzó los 89 tantos con casaquilla merengue y superó a un histórico goleador de la institución.

Álex Valera llegó a 89 goles de Universitario y superó a Fidel Suárez en la tabla histórica de goleadores

El doblete que marcó ante Melgar le permitió a Álex Valera alcanzar los 89 goles con Universitario de Deportes, se posicionó en el séptimo lugar de los máximos goleadores en la historia del club y desplazó a Fidel 'Mellizo' Suárez, recordado delantero de los años 80 que marcó 87 tantos con la escuadra estudiantil.

Alex Valera llegó a 89 goles con Universitario tras su doblete ante Melgar

Con esta marca, el atacante de 30 años reafirma su importancia en la historia reciente de Universitario, donde se ha consolidado como una de las principales referencias ofensivas del equipo. Además, su capacidad para aparecer en momentos decisivos volvió a quedar demostrada ante Melgar, pues sus dos anotaciones en el Estadio Monumental evitaron una derrota que parecía consumada y permitieron a los cremas sumar en la fecha 11 del Torneo Clausura.

Ahora, Álex Valera tendrá el desafío de seguir aumentando su cuota goleadora y escalar posiciones en la tabla histórica de artilleros de Universitario. Con 89 tantos en su cuenta personal, el delantero merengue buscará acercarse a los nombres que marcaron una época en la institución.

Top 10 de goleadores históricos de Universitario