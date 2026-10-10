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Álex Valera fue rotundo por el mal resultado de Universitario ante Melgar en el Monumental: "Molesto"
Álex Valera no se guardó nada y lanzó un fuerte comentario sobre el mal rendimiento de Universitario de Deportes ante FBC Melgar en el Estadio Monumental por el Torneo Clausura 2026.
Universitario de Deportes estuvo casi todo el encuentro en desventaja por 2-0 frente a FBC Melgar, aunque el conjunto merengue logró reponerse y alcanzar el empate. Pese a ello, Álex Valera tomó la palabra para expresar su malestar por el bajo nivel mostrado por el equipo y ofreció disculpas a la afición que acudió al Estadio Monumental de Ate.
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Álex Valera dio fuerte comentario por el mal rendimiento de Universitario ante Melgar en el Estadio Monumental
En diálogo con L1MAX, Valera fue interrogado sobre las conclusiones que le deja el encuentro disputado frente a Melgar, en el que empezaron abajo en el marcador y luego lograron empatar. Ante ello, el delantero no se contuvo y lanzó comentarios muy duros.
Para el delantero, el equipo no supo gestionar bien un encuentro que pudo favorecerles en la clasificación del Torneo Clausura 2026; sin embargo, completaron un partido flojo. Aun así, aseguró que están dispuestos a pelear los próximos seis compromisos que les quedan.
“Molesto porque no pudimos darle vuelta al partido. Lo importantes es que el equipo no dejo de correr. Todavía quedan 6 finales y tenemos que seguir trabajando. A la hinchada le pedimos que nos disculpen”, afirmó.
“No sé qué paso, nos metieron dos goles en el momento que estábamos atacando. Lo importante es no perderlo, todavía faltan 6 fechas. Soy autocritico y hay cosas que tenemos que mejorar”, concluyó.
Asimismo, Álex Valera habló con sinceridad, pidió disculpas y reconoció que el equipo completo de Universitario de Deportes tuvo un mal encuentro, por lo que confía en que en los próximos partidos puedan elevar su nivel para sumar victorias y alcanzar la meta de proclamarse campeones del Clausura.
¿Cuándo es el próximo partido de Universitario?
Universitario y Alianza Atlético se medirán por la fecha 12 del Torneo Clausura el domingo 18 de octubre, a las 3:30 p. m., en el Estadio Municipal “Campeones del 36”, ubicado en Sullana.
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