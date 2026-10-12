José Carvallo fue contundente tras empate de Universitario ante Melgar: "No están en buen nivel"

Universitario de Deportes logró rescatar un empate agónico ante Melgar por 2-2 en la fecha 11 del Torneo Clausura 2026. Los cremas no mostraron su mejor desempeño, pero a base de empeño lograron igualar el marcador en el Estadio Monumental. Sin embargo, pese a ello, el referente crema José Carvallo no dudó en criticar el rendimiento de los jugadores de la 'U'.

José Carvallo fue contundente tras empate de Universitario ante Melgar

Durante el programa ‘Al Límite’, analizaron el desempeño de Universitario y el exportero José Carvallo no dudó en señalar que el cuadro crema no ha mostrado una mejora evidente tras el parón por la fecha FIFA. No obstante, reafirmó su confianza en que el equipo terminará peleando por el campeonato.

Sin embargo, el retirado guardameta sostuvo que el bajo rendimiento de la ‘U’ no pasa necesariamente por el comando técnico. Aunque no mencionó nombres, apuntó que hay futbolistas que no están aportando el nivel que el equipo necesita en esta etapa decisiva.

“Falta muy poco para que termine el torneo. No creo que haya una gran mejora de parte de Universitario futbolísticamente. Lo va a pelear, estoy convencido de eso, pero ayer (el sábado) me quedó la sensación de que ya no pasa por el técnico. Hay jugadores que no están en buen nivel y es difícil recuperarlo a falta de seis fechas; ojalá puedan recuperarse”, sostuvo.

Del mismo modo, Carvallo consideró que Universitario pudo sufrir una derrota más amplia ante Melgar. Según explicó, el panorama cambió cuando el conjunto arequipeño retrocedió sus líneas, lo que permitió que los cremas se acercaran al arco rival, principalmente por su ímpetu y actitud.

“La ‘U’ tuvo un muy mal partido. Melgar lo superó hasta el minuto 75 claramente. Inclusive el resultado pudo ser mayor. Pero increíblemente Melgar retrocede líneas y le da la oportunidad a la ‘U’ de, a base del ímpetu, de actitud, mas no tanto de fútbol, de poder acercarse al arco de Cabezudo y al final con un gol que siempre te trae esa motivación de irte con todo”, concluyó.

¿Qué partidos le quedan a Universitario en el Torneo Clausura?