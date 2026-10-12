Mr. Peet se rinde ante futbolista que destaca en Sporting Cristal: "Tiene estatus de crack"

Uno de los equipos que ha dado de que hablar en esta semana es Sporting Cristal. Los celestes han mostrado un alza en las últimas jornadas del Torneo Clausura, por lo que ahora son líderes del certamen por mejor diferencia de goles. Dado este panorama, el reconocido periodista 'Mr. Peet' decidió rendirse ante un futbolista del club rimense, pese a ser hincha confeso de Alianza Lima.

Mr. Peet se rinde ante futbolista de Sporting Cristal

El periodista Peter Arévalo, conocido también como 'Mr. Peet', estuvo analizando toda la jornada 11 del Torneo Clausura 2026 en el programa 'Madrugol'. Cuando tuvo minutos para referirse a Sporting Cristal, hizo un alto para destacar a Yoshimar Yotún. No solo por lo que viene mostrando con la institución celeste, sino por la jerarquía que ha mostrado por años en el fútbol peruano.

Yoshimar Yotún es una de las figuras de Sporting Cristal.

El narrador deportivo contó una breve anécdota de lo que fue su encuentro con el capitán de Sporting Cristal, en el que le reconoció directamente toda su categoría en el campo de juego. Dejó en claro que no es necesario ser hincha del club rimense para valorar a Yoshimar Yotún, por lo que ahora lo llena de elogios en medio del gran momento de la escuadra bajopontina.

"Una sola vez en vida me he cruzado con Yotún. Le di la mano y le dije 'Hola, crack'. Nada más. No necesito ser hincha de Sporting Cristal para darle el valor que tiene Yoshimar Yotún. En algún momento cuestionado, por su propia hinchada, pero es fútbol. Yotún juega porque él quiere jugar. Él sabe que hay jugadores que el grupo lo necesita. Es uno de los que no ganó, sino que confirmó su estatus en el fútbol peruano. Y Yoshimar tiene estatus de crack. Y Cristal tiene un crack y hoy llegó a la punta", manifestó Mr. Peet.

¿Cuándo termina el contrato de Yoshimar Yotún con Sporting Cristal?

Yoshimar Yotún tiene contrato con Sporting Cristal hasta diciembre del 2026. Esta podría ser la última temporada del volante en tienda del Rímac, a no ser que la directiva le ofrezca una renovación para que se mantenga en las filas del club celeste.