Ramón Díaz, DT voceado en la selección peruana, se perfila como técnico de River Plate

La selección peruana consideró entre sus opciones para el cargo de entrenador a un técnico que ahora aparece con fuerza como posible nuevo director técnico de River Plate: estamos hablando de Ramón Díaz, quien está cerca de asumir el puesto más relevante del conjunto argentino tras una temporada irregular.

Ramón Díaz, DT que sonó fuerte en la selección peruana, ahora es voceado como técnico de River Plate

Los medios argentinos informan que Díaz habría rechazado la propuesta de Corinthians, de Brasil, para concretar su llegada a River. Aun así, todo dependerá de los próximos resultados del equipo argentino.

Ramón Díaz sonó fuerte como técnico de la selección peruana en 2025

Leonardo Ponzio, actual entrenador interino del conjunto ‘Millonario’, ha estado al frente del equipo en la recta final del Torneo Clausura en reemplazo del saliente Eduardo Coudet; no obstante, su continuidad quedará supeditada a los próximos encuentros.

Asimismo, de acuerdo con lo publicado por la prensa argentina, la directiva de River Plate está en la búsqueda de un entrenador de jerarquía, y entre las alternativas figura Ramón Díaz, un nombre ya conocido en Perú por haber sonado con fuerza como técnico de la selección.

Ramón Díaz sonó fuerte como técnico de la selección peruana

A mediados de 2025, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) consideró a Ramón Díaz como la principal opción para ponerse al frente de la Blanquirroja en el nuevo proyecto y en el proceso de clasificación hacia el Mundial de 2030.

Periodistas y medios especializados en deporte informaron en su momento de que hubo sondeos, consultas sobre sus condiciones e incluso contactos directos para avanzar en una eventual negociación, ya que se apreciaba especialmente su amplia trayectoria internacional y su jerarquía. No obstante, las conversaciones formales no terminaron de concretarse, y el técnico argentino de amplia experiencia siguió su carrera en el fútbol de clubes