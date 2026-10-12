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Al Nassr vs Neftchi con Cristiano Ronaldo por la AFC Champions League

¡Llegó el gol 981! Cristiano Ronaldo marcó el 2-0 de Al-Nassr sobre Neftchi

Cristiano Ronaldo anotó su gol número 981 tras marcar el 2-0 de Al-Nassr sobre Neftchi por la AFC Champions League.

Luis Blancas
Cristiano Ronaldo anotó su gol 981 al marcar el 2-0 de Al-Nassr sobre Neftchi
Cristiano Ronaldo anotó su gol 981 al marcar el 2-0 de Al-Nassr sobre Neftchi | Composición: Líbero
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Cristiano Ronaldo volvió a dejar su huella para seguir ampliando su registro goleador a lo largo de su carrera y firmó su gol número 981 al establecer el 2-0 del Al-Nassr ante el Neftchi en la AFC Champions League. El delantero portugués mantiene su objetivo de alcanzar la cifra de 1000 tantos.

Partidos de hoy, lunes 12 de octubre, con Cristiano Ronaldo y torneos de Europa.

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Cristiano Ronaldo anotó su gol 981 al marcar el 2-0 de Al-Nassr sobre Neftchi

Así fue el gol 981 de Cristiano Ronaldo

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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