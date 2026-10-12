¡Llegó el gol 981! Cristiano Ronaldo marcó el 2-0 de Al-Nassr sobre Neftchi

Cristiano Ronaldo volvió a dejar su huella para seguir ampliando su registro goleador a lo largo de su carrera y firmó su gol número 981 al establecer el 2-0 del Al-Nassr ante el Neftchi en la AFC Champions League. El delantero portugués mantiene su objetivo de alcanzar la cifra de 1000 tantos.

Cristiano Ronaldo anotó su gol 981 al marcar el 2-0 de Al-Nassr sobre Neftchi

Así fue el gol 981 de Cristiano Ronaldo