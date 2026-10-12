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¡Llegó el gol 981! Cristiano Ronaldo marcó el 2-0 de Al-Nassr sobre Neftchi
Cristiano Ronaldo anotó su gol número 981 tras marcar el 2-0 de Al-Nassr sobre Neftchi por la AFC Champions League.
Cristiano Ronaldo anotó su gol 981 al marcar el 2-0 de Al-Nassr sobre Neftchi | Composición: Líbero
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Cristiano Ronaldo volvió a dejar su huella para seguir ampliando su registro goleador a lo largo de su carrera y firmó su gol número 981 al establecer el 2-0 del Al-Nassr ante el Neftchi en la AFC Champions League. El delantero portugués mantiene su objetivo de alcanzar la cifra de 1000 tantos.