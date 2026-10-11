Al Nassr vs Neftchi EN VIVO por AFC Champions League: horario, dónde ver y alineaciones con Cristiano Ronaldo

Con Cristiano Ronaldo a la cabeza, Al Nassr enfrentará a su similar de Neftchi Fergana en un duelo correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos de la AFC Champions League Elite. El partido se disputará en el Al-Awwal Park, ubicado en Riad, Arabia Saudita y contará con la transmisión EN VIVO de Disney Plus. A continuación, revisa la programación completa de este cotejo que promete intensidad de principio a fin.

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¿A qué hora juega Al Nassr vs. Neftchi por la AFC Champions League?

El partido entre Al Nassr vs. Neftchi por la fase de grupos de la AFC Champions League Elite está programado para este lunes 12 de octubre a la 1.15 p. m. (hora peruana) y 9.15 p. m. (hora saudí). A continuación, te brindamos el resto de horarios en los diferentes países de Sudamérica, México, Centroamérica, Estados Unidos y España.

Colombia, Ecuador y Panamá: 1.15 p. m.

Bolivia y Venezuela: 2.15 p. m.

Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina: 3.15 p. m.

México y el resto de Centroamérica: 12.15 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington DC): 2.15 p. m.

España: 10.15 p. m.

¿Dónde ver EN VIVO Al Nassr vs. Neftchi?

El partido entre Al Nassr y Neftchi EN VIVO se podrá seguir en Perú a través de Disney+ Premium, según las guías de transmisión disponibles. En el resto de Sudamérica, la señal también figura en Disney+ Premium para países como Chile, Argentina, Uruguay y Venezuela, aunque la disponibilidad puede variar según el territorio.

Cristiano Ronaldo jugará ante Neftchi tras abandonar la concentración de Portugal

Previa del partido Al Nassr vs. Neftchi por la AFC Champions League

Al Nassr llega a este compromiso con la necesidad de recuperarse en el certamen asiático. El conjunto saudí tuvo un debut para el olvido en la primera fecha, donde cayó goleado 4-0 ante Al Ain, el pasado 15 de septiembre.

La atención también estará puesta en Cristiano Ronaldo, quien protagonizó una fuerte controversia con Jorge Jesús tras abandonar la concentración de Portugal. El delantero acusó al seleccionador de incumplir acuerdos sobre su participación en los partidos internacionales.

Tras este impase, el 'Bicho' volvió a su club y rompió una racha de 30 días sin goles al anotar en la goleada 3-0 de su equipo frente a Al Draih, por la fecha 8 de Liga de Arabia Saudita. El astro portugués alcanzó los 980 goles en su carrera y espera elevar su cifra en el duelo de este lunes ante los uzbekos.

Por su parte, Neftchi viene con la moral a tope tras concretar una racha de cuatro partidos consecutivos sin perder y debutar con victoria en el certamen continental por 1-0 ante Al Quwa Al Jawiya e intentará dar el golpe en calidad de visita.

Al Nassr vs Neftchi: posibles alineaciones

Al Nassr: Bento; Al Amri; Boushal; Íñigo Martínez; Simakan; Khaibari; Coman; Mané; Samú Costa; João Félix y Cristiano Ronaldo.

Neftchi: Ergashev; Abduganiyev; Alibaev; Sayfiev; Ciger; Ismailov; Sasse; Odilov; Ratinho; Perica y Kouao.