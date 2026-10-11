Partidos de hoy, lunes 12 de octubre EN VIVO: programación, canales y quiénes juegan

Momento de disfrutar un inicio de semana lleno de entretenimiento con los partidos de hoy, lunes 12 de octubre, en los que destacan cotejos de la AFC Champions League con Cristiano Ronaldo; duelos de LaLiga, Premier League, entre otros. Toma nota de los horarios y canales de transmisión para no perderte ningún encuentro.
Partidos de hoy por Premier League
|PARTIDO
|HORARIO
|CANAL
|Coventry City vs Newcastle
|2.00 pm.
|Disney Plus
Partidos de hoy por LaLiga
|PARTIDO
|HORARIO
|CANAL
|Levante vs Sevilla
|2.00 pm.
|DSports, DGO
Partidos de hoy por Serie A
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Atalanta vs Venezia
|11.30 am.
|ESPN 2, Disney Plus
|Torino vs Udinese
|1.45 pm.
|ESPN 2, Disney Plus
Partidos de hoy por AFC Champions League Elite
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Pakhtakor vs Al Quadisiya
|8.45 am.
|Disney Plus
|Tractor Sazi vs Al Shamal
|11.00 am.
|Disney Plus
|Al Wasl vs Al-Ahli
|11.00 am.
|Disney Plus
|Al Quwa Al Jawiya vs Al Ain
|1.15 pm.
|Disney Plus
|Al Nassr vs Neftchi
|1.15 pm.
|Disney Plus
|Al Nassr vs Neftchi
|1.15 pm.
|Disney Plus
Partidos de hoy por Primeira Liga
|PARTIDO
|HORARIO
|CANAL
|Famalicao vs Alverca
|2.15 pm.
|Disney Plus
Partidos de hoy por Liga Profesional Argentina
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Lanús vs Vélez
|2.00 pm.
|Disney Plus, Fanatiz
|Gimnasia Mendoza vs Newell’s Old Boys
|4.30 pm.
|Fanatiz, TNT Sports
Partidos de hoy por Liga Boliviana
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Gualberto Villarroel SJ vs Guabirá
|2.00 pm.
|Entel Gol
|Always Ready vs Independiente Petrolero
|4.15 pm.
|Entel Gol
Partidos de hoy por Brasileirao
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Coritiba vs Botafogo
|2.00 pm.
|Fanatiz, Canal del Fútbol
|Chapecoense vs Athletico Paranaense
|5.30 pm.
|Fanatiz, Premiere, Globoplay
|RB Bragantino vs Cruzeiro
|7.00 pm.
|Fanatiz, SportTV, Premiere, Globoplay
Partidos de hoy por Liga Chilena
|PARTIDO
|HORARIO
|CANAL
|Universidad Chile vs Ñublense
|3.00 pm.
|Max Chile, TNT Sports Premium
Partidos de hoy por Liga Paraguaya
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|2 de Mayo vs Sportivo Ameliano
|3.00 pm.
|DSports, TiGO Sports
|Nacional Asunción vs Deportivo Recoleta
|5.20 pm.
|DSports, TiGO Sports