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Partidos de hoy, lunes 12 de octubre EN VIVO: programación, canales y quiénes juegan

Conoce la programación de los partidos de hoy, lunes 12 de octubre, en los que destacan choques de LaLiga, Premier League, entre otros.

Diego Medina
Partidos de hoy, lunes 12 de octubre, con Cristiano Ronaldo y torneos de Europa.
Partidos de hoy, lunes 12 de octubre, con Cristiano Ronaldo y torneos de Europa. | Foto: Composición LÍBERO.
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Momento de disfrutar un inicio de semana lleno de entretenimiento con los partidos de hoy, lunes 12 de octubre, en los que destacan cotejos de la AFC Champions League con Cristiano Ronaldo; duelos de LaLiga, Premier League, entre otros. Toma nota de los horarios y canales de transmisión para no perderte ningún encuentro.

Canal confirmado para ver partido de Barcelona vs Galatasaray por la Champions League

PUEDES VER: Canal confirmado para ver partido de Barcelona vs Galatasaray por la Champions League

Partidos de hoy por Premier League

PARTIDOHORARIOCANAL
Coventry City vs Newcastle2.00 pm.Disney Plus

Partidos de hoy por LaLiga

PARTIDOHORARIOCANAL
Levante vs Sevilla2.00 pm.DSports, DGO

Partidos de hoy por Serie A

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Atalanta vs Venezia11.30 am.ESPN 2, Disney Plus
Torino vs Udinese1.45 pm.ESPN 2, Disney Plus

Partidos de hoy por AFC Champions League Elite

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Pakhtakor vs Al Quadisiya8.45 am.Disney Plus
Tractor Sazi vs Al Shamal11.00 am.Disney Plus
Al Wasl vs Al-Ahli11.00 am.Disney Plus
Al Quwa Al Jawiya vs Al Ain1.15 pm.Disney Plus
Al Nassr vs Neftchi1.15 pm.Disney Plus
Al Nassr vs Neftchi1.15 pm.Disney Plus

Partidos de hoy por Primeira Liga

PARTIDOHORARIOCANAL
Famalicao vs Alverca2.15 pm.Disney Plus

Partidos de hoy por Liga Profesional Argentina

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Lanús vs Vélez2.00 pm.Disney Plus, Fanatiz
Gimnasia Mendoza vs Newell’s Old Boys4.30 pm.Fanatiz, TNT Sports

Partidos de hoy por Liga Boliviana

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Gualberto Villarroel SJ vs Guabirá2.00 pm.Entel Gol
Always Ready vs Independiente Petrolero4.15 pm.Entel Gol

Partidos de hoy por Brasileirao

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Coritiba vs Botafogo2.00 pm.Fanatiz, Canal del Fútbol
Chapecoense vs Athletico Paranaense5.30 pm.Fanatiz, Premiere, Globoplay
RB Bragantino vs Cruzeiro7.00 pm.Fanatiz, SportTV, Premiere, Globoplay

Partidos de hoy por Liga Chilena

PARTIDOHORARIOCANAL
Universidad Chile vs Ñublense3.00 pm.Max Chile, TNT Sports Premium

Partidos de hoy por Liga Paraguaya

PARTIDOSHORARIOSCANALES
2 de Mayo vs Sportivo Ameliano3.00 pm.DSports, TiGO Sports
Nacional Asunción vs Deportivo Recoleta5.20 pm.DSports, TiGO Sports
Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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