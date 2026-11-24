Víctor Rivera consiguió cumplir uno de los principales objetivos que tenía al asumir la dirección técnica de ADT: asegurar su permanencia en la Liga 1. El entrenador nacional logró sacar adelante al conjunto tarmeño en un momento complicado de la temporada y, tras alcanzar la salvación, se pronunció sobre la posibilidad de continuar al frente del equipo durante el 2027.

Víctor Rivera reveló si seguirá siendo entrenador de ADT tras salvarse del descenso

La continuidad de Rivera era una de las principales interrogantes luego de finalizar la temporada. Al respecto, el estratega reconoció que existen otras alternativas para su futuro profesional, pero dejó en claro que ADT tiene prioridad para definir su próximo paso como entrenador.

"La primera opción la tiene ADT. Gracias a Dios hemos recibido ahí otras alternativas que está manejando nuestro representante. Vamos a esperar. Acá lo más importante es que la familia está tranquila. (Primera opción ADT) Sí, porque me hace recordar mi experiencia en San Martín", declaró en el programa 'Hablemos de MAX' de L1 MAX.

Asimismo, Rivera explicó que su deseo de continuar en Tarma también está relacionado con la posibilidad de construir un proyecto deportivo a largo plazo. Para respaldar su postura, recordó su experiencia en la Universidad San Martín, equipo con el que consiguió el título nacional después de asumir el cargo durante la parte final de la temporada anterior.

"Yo dirigí la última parte del 2006 y al siguiente año fuimos campeones (San Martín). Uno ya conoce el medio, ya conoce la base, ya ves qué jugadores te pueden potenciar el equipo, ya conozco la localía. Hemos hecho una localía fuerte y se podría hacer un lindo proyecto en ADT", sentenció el entrenador nacional.

De esta manera, el futuro de Víctor Rivera todavía está por definirse, aunque sus declaraciones dejan abierta la posibilidad de seguir al mando de ADT para afrontar la Liga 1 2027.