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Mano Menezes y la dolorosa estadística con la selección peruana tras su gira en Norteamérica

Mano Menezes no atraviesa un buen momento al mando de la selección peruana y registra una cifra que preocupa a los hinchas de la Bicolor tras la gira por Estados Unidos.

Antonio Vidal
Mano Menezes y la dolorosa estadística con la selección peruana tras su gira en Norteamérica
Mano Menezes y la dolorosa estadística con la selección peruana tras su gira en Norteamérica | Composición Líbero
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La gira de la selección peruana culminó hace poco y los análisis sobre el rendimiento del equipo siguen dando de qué hablar, sobre todo tras los malos resultados obtenidos por la Bicolor durante su estadía en Estados Unidos. En este sentido, el combinado nacional ha disputado cuatro partidos, en los que la cantidad de goles que le han marcado sus rivales ha sido sorprendente: estas son las dolorosas estadísticas que dejó Mano Menezes tras la gira por Norteamérica.

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Las estadísticas de Mano Menezes con la selección peruana tras gira por EE.UU.

La selección peruana disputó cuatro partidos durante su gira y recibió goles en todos ellos. Sin embargo, la caída más dolorosa para Mano Menezes se produjo en su debut frente a Estados Unidos, cuando el cuadro anfitrión le propinó una contundente goleada de cuatro tantos.

Después de aquel duro golpe, la Bicolor logró reducir la cantidad de goles recibidos ante México, que solo consiguió marcarle en una ocasión. No obstante, Canadá y Colombia volvieron a complicar al combinado nacional al anotarle dos goles cada uno, aumentando así la cifra de tantos encajados durante esta gira internacional.

En resumen, la selección peruana cerró su gira por Estados Unidos con un balance preocupante: recibió nueve goles bajo la dirección del técnico brasileño y apenas consiguió marcar dos tantos, dejando en evidencia las dificultades del equipo tanto en defensa como en ataque.

Mano Menezes solo ha conseguido 1 victoria, 2 empates y 5 derrotas

Mano Menezes solo ha conseguido 1 victoria, 2 empates y 5 derrotas

Comparación con otros técnicos de Perú

La era de Mano Menezes atraviesa un panorama complicado en comparación con otros procesos que ha vivido la selección peruana. En ese contexto, presentamos un análisis comparativo de los números que registra hasta el momento el entrenador brasileño frente a los resultados obtenidos por otros técnicos que estuvieron al mando de la Bicolor.

TécnicoDatos de cada DTGoles a favor y en contra
Mano Menezes1 victoria, 2 empates y 5 derrotas7 a favor y 17 en contra
Juan Reynoso4 victorias, 1 empate y 3 derrotas8 a favor y 8 en contra
Jorge Fossati3 victorias, 3 empates y 2 derrotas8 a favor y 5 en contra
Óscar Ibáñez2 victorias, 2 empates y 2 derrotas.4 a favor y 5 en contra
Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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