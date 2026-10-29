FPF presenta rotunda medida que beneficiará a los jóvenes talentos en la Liga 1 2027 hasta 2030

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) presentó un plan que busca darles mayores oportunidades a los jóvenes talentos peruanos en el fútbol profesional. La iniciativa contempla una serie de medidas que se aplicarán progresivamente entre 2027 y 2030, con especial atención a la participación de futbolistas juveniles en la Liga 1.

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FPF presentó medida que beneficia a los jóvenes futbolistas en la Liga 1 2027 hasta 2030

Una de las principales disposiciones será establecer exigencias para que los clubes les den más minutos a los jugadores jóvenes. En la temporada 2027, los equipos de la máxima categoría deberán contar con al menos un futbolista Sub-23 (categoría 2004 o menor) en el campo y acumular 2.200 minutos con jugadores Sub-20. Desde 2028, esta última cifra aumentará a 2.500 minutos. Además, a partir de 2029, una parte de ese tiempo deberá corresponder a futbolistas formados en el propio club.

FPF presentó plan para potenciar el talento juvenil en la Liga 1 desde 2027 hasta 2030

La FPF también anunció que regulará la inscripción y participación de jugadores extranjeros, con el objetivo de que su presencia complemente el desarrollo deportivo y no reduzca las oportunidades para los futbolistas nacionales. Estas medidas forman parte del Plan de Fortalecimiento de Competiciones y Desarrollo de Talento 2027-2030, que apunta a identificar, formar y proyectar jugadores peruanos hacia el fútbol profesional y las selecciones nacionales.

Otro de los ejes contempla reforzar el seguimiento de talentos en todo el país mediante visorias y promotores de fútbol de menores en las 25 Ligas Departamentales. Asimismo, se incorporará tecnología como dispositivos GPS y cámaras inteligentes para mejorar el análisis del rendimiento y facilitar el scouting de las categorías juveniles.

Finalmente, el organismo buscará incentivar a los clubes a invertir en sus divisiones menores, infraestructura y capacitación. Para ello, la distribución de ingresos por derechos audiovisuales de la Liga 1 incluirá una evaluación que considerará la formación de juveniles, los resultados deportivos, las licencias, la infraestructura y el impacto mediático. La implementación será progresiva, con evaluaciones anuales hasta 2030.