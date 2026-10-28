Melgar vs Comerciantes Unidos EN VIVO por Torneo Clausura: a qué hora juega, dónde ver y pronóstico

Melgar vs Comerciantes Unidos protagonizarán un emocionante partido este jueves 29 de octubre por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. El 'Dominó' necesita una victoria para seguir en la lucha por el título, mientras que las 'Águilas' buscarán dar el golpe. Este partido se jugará en el Estadio Monumental de la UNSA y dará inicio desde las 7.30 p. m. (hora peruana). La transmisión EN VIVO estará a cargo de la señal de L1 MAX.

¿A qué hora juega Melgar vs Comerciantes Unidos?

A continuación, te compartimos los horarios confirmados para el inicio del partido de Melgar vs Comerciantes Unidos por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026:

Perú, Colombia y Ecuador: 7.30 p. m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 8.30 p. m.

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 9.30 p. m.

México y Centroamérica: 6.30 p. m.

Estados Unidos: 8.30 p. m. (Washington DC, Miami y Nueva York) y 6.30 p. m. (Los Ángeles).

España: 2.00 a. m. (del viernes)

¿Dónde ver Melgar vs Comerciantes Unidos EN VIVO?

El duelo entre Melgar vs Comerciantes Unidos contará con la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO por la señal de L1 MAX, disponible en los principales servicios de cable del país como Movistar TV, Claro TV, DirecTV, Win TV, entre otros. Además, el partido también podrá seguirse de forma ONLINE a través de DGO, Movistar App, L1 Play, Claro TV y Fanatiz.

Previa del partido Melgar vs Comerciantes Unidos por Torneo Clausura

Melgar afrontará un duro desafío, ya que no podrá contar con su capitán y goleador Bernardo Cuesta, quien sufrió un esguince de segundo grado en el tobillo izquierdo y se perderá lo que resta del Clausura. Jefferson Cáceres también será baja por una fractura en el tobillo derecho, aunque la buena noticia es el regreso de Kevin Minda, quien ya recibió el alta médica y puede sumar minutos.

Melgar busca lograr su tercera victoria consecutiva

Por su parte, Comerciantes Unidos visitará el Monumental de la UNSA con la intención de sumar puntos y asegurar su presencia en la siguiente temporada de la Liga 1. El cuadro de Cutervo buscará aprovechar las importantes ausencias del conjunto arequipeño para dar la sorpresa como visitante y conseguir su segundo triunfo al hilo con Claudio Biaggio al mando.

Melgar vs Comerciantes Unidos: pronóstico y cuánto paga en apuestas

FBC Melgar llega como el gran favorito para quedarse con la victoria e imponer su localía ante Comerciantes Unidos. Conoce las cuotas en las principales casas de apuestas:

Casa de apuestas Melgar Empate Comerciantes Unidos Betsson 1.25 5.55 10.00 Betano 1.31 6.10 10.25 Te Apuesto 1.28 5.29 9.82 Inkabet 1.26 5.65 10.50 1xBet 1.25 5.60 9.90 Stake 1.27 5.75 10.00 Caliente 1.30 5.60 9.70

Melgar vs Comerciantes Unidos: posibles alineaciones

Posible alineación de Melgar: Jorge Cabezudo; Matías Lazo, Juan Escobar, Leonel Gonzalez, Nelson Cabanillas; Horacio Orzán, Walter Tandazo, Cristian Bordacahar, Kevin Minda, Nicolás Quagliata y Johnny Vidales.

Posible alineación de Comerciantes Unidos: Matías Córdova, José Parodi, Flavio Alcedo, Juan Rodríguez, Daniel Lino, Yimy Gamero, Jhon Sánchez, Rodrigo Vilca, Agustín Rodríguez, Josuee Herrera, Matías Sen.

Melgar vs Comerciantes Unidos: últimos resultados

10/05/2026 | Comerciantes Unidos 1-1 Melgar.

27/09/2025 | Comerciantes Unidos 1-1 Melgar.

1/05/2025 | Melgar 1-1 Comerciantes Unidos.

7/09/2024 | Melgar 3-0 Comerciantes Unidos.

2/03/2024 | Comerciantes Unidos 0-0 Melgar.

¿Dónde juegan Melgar vs Comerciantes Unidos?

El partido de FBC Melgar vs Comerciantes Unidos está programado para disputarse este 29 de octubre en el Estadio Monumental de la UNSA de Arequipa. Este recinto está ubicado a 2368 m.s.n.m. y cuenta con una capacidad para albergar a 40.000 espectadores.