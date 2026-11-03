Alianza Lima confirmó siete sensibles bajas para partido ante Cienciano por el Torneo Clausura

Alianza Lima se enfrentará a Cienciano por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026 en el Estadio Alejandro Villanueva. Los blanquiazules tienen la obligación de imponer su localía para seguir con opciones al título. Sin embargo, se conoció que deberán afrontar este partido sin la presencia de siete jugadores destacados.

Alianza Lima confirmó siete sensibles bajas para partido ante Cienciano

Los íntimos son conscientes de que necesitan a cada una de sus figuras para seguir aspirando al título. No obstante, el club comunicó que no contará con siete jugadores para el trascendental duelo ante Cienciano. Se trata de Gianfranco Chávez, Cristian Carbajal, Josué Estrada, Jesús Castillo, Piero Cari, Cristian Neira y Paolo Guerrero .

Las bajas más destacadas de Alianza Lima son Gianfranco Chávez, Jesús Castillo y Paolo Guerrero. Los dos primeros han sido importantes en el esquema táctico de Pablo Guede, ya que, si bien no son titulares habituales, han sumado varios minutos ingresando desde el banquillo. En el caso del defensa, según indicó Gerson Cuba, su ausencia responde a una medida preventiva.

Gianfranco Chávez, Paolo Guerrero y Jesús Castillo no jugarán ante Ciencinao

Por su parte, Carbajal, Estrada, Cari y Neira vuelven a quedar fuera de la lista de convocados, como ha sido habitual a lo largo de la temporada. De esta forma, todo indica que no están entre las principales opciones del comando técnico de Pablo Guede.

Finalmente, en el caso de Paolo Guerrero, su ausencia en la convocatoria se debe a que continúa recuperándose de su lesión. El ‘Depredador’ se ha perdido varios partidos en el tramo final de la temporada y todo indica que seguirá sin jugar hasta el cierre del Torneo Clausura.

Alianza Lima recuperó a Esteban Pavez, Mateo Antoni y Jairo Vélez

No obstante, no todas son malas noticias para Alianza Lima. Los blanquiazules confirmaron que los jugadores Esteban Pavez, Mateo Antoni y Jairo Vélez están habilitados para enfrentar a Cienciano. Los tres futbolistas eran duda para este compromiso debido a sus respectivas lesiones, pero finalmente el comando técnico decidió incluirlos en sus planes.