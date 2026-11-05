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Confirman sanción a Pablo Guede y los partidos que no podrá dirigir a Alianza Lima: "Suspensión"

Pablo Guede, entrenador de Alianza Lima, fue suspendido por la Comisión Disciplinaria. Revisa todos los partidos que no podrá dirigir el DT.

Francisco Esteves
Confirman sanción a Pablo Guede en Alianza Lima.
Confirman sanción a Pablo Guede en Alianza Lima. | Foto: Alianza Lima.
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Luego de la pelea que tuvo Pablo Guede con Hernán Barcos durante la derrota ante Sporting Cristal en el Estadio Alberto Gallardo, la Comisión Disciplinaria de la Liga de Fútbol Profesional decidió sancionar al director técnico de Alianza Lima y fue suspendido, por lo que no podrá dirigir en los próximos partidos. Te contamos todo sobre el castigo impuesto al entrenador argentino y qué compromisos se perderá con la escuadra de Matute. ¿Adiós a la final?

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De acuerdo con información brindada por el periodista Kevin Pacheco en su cuenta oficial de 'X', el estratega blanquiazul fue notificado sobre que deberá ausentarse de los siguientes encuentros de su club. "El entrenador no podrá dirigir ante Chankas y FC Cajamarca. Además, fue multado con el pago de 8 UIT. Queda habilitado ante posibles finales", indicó el mencionado comunicador en redes sociales.

Se confirma que Pablo Guede se perderá los últimos dos encuentros de Alianza Lima en el Torneo Clausura; sin embargo, para tranquilidad de los hinchas, sí podrá dirigir en una eventual final de la Liga 1 2026. Recordemos que los íntimos tienen asegurado ese compromiso gracias a que ganaron el Torneo Apertura y a que marchan líderes del Acumulado. Eso sí, la decisión de la Comisión Disciplinaria de todas formas causó molestia en la institución y su afición.

Asimismo, la entidad de la Liga de Fútbol Profesional advirtió a Pablo Guede para que no repita estas actuaciones o recibirá una sanción aún mayor. Por último, pese a que aún no está confirmado, se espera que Emiliano Papa o Brayan Angulo asuman la dirección del cuadro blanquiazul ante Los Chankas y FC Cajamarca. Ambos son los asistentes técnicos del DT principal.

¿Cuándo se juega la final de la Liga 1 2026?

En caso hayan semifinales, los partidos de ida y vuelta se llevarán a cabo entre el 29 de noviembre y 4 de diciembre, mientras que el primer partido de la final se jugaría el 8 de diciembre y la vuelta el 13 del mismo mes. En caso haya una final directa, la ida será el 29 de noviembre y la vuelta el 6 de diciembre.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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