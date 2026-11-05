Revelan radical medida contra Horacio Melgarejo tras polémica en ante Alianza Lima en Matute

Horacio Melgarejo sigue en el ojo de la tormenta luego de haber perdido ante Alianza Lima en Matute. Como se recuerda, el director técnico de Cienciano realizó el símbolo de Universitario de Deportes en el Estadio Alejandro Villanueva e incitó a la violencia, por lo que ha recibido críticas de todas partes. Ahora, la Liga 1 sorprendió al comunicar la radical medida que se tomará contra el argentino.

Resulta que Jesús González, gerente de la Liga de Fútbol Profesional, brindó una breve entrevista para el programa 'Hablemos de MAX' vía L1 MAX y fue consultado sobre la situación del entrenador, quien de por sí ya tiene una medida cautelar que le permite seguir dirigiendo en el Torneo Clausura. Recordemos que hace unos meses fue sancionado sin poder estar en el banquillo hasta la próxima temporada, luego de haber insultado a la Copa de la Liga Caliente.

“ Está en proceso la apertura del expediente en función a los informes de los oficiales del partido. Han informado detalladamente lo sucedido, más allá de los gestos e insultos de este entrenador hacia él árbitro. El expediente está siendo tramitado y elevado a la Comisión Disciplinaria ”, indicó el mencionado personaje. De esta forma quedó claro que se investigará el tema de Horacio Melgarejo.

Lo cierto es que únicamente quedan dos fechas para que termine el Torneo Clausura de la Liga 1 2026, por lo que cualquier sanción se daría para la próxima temporada. Aunque es importante resaltar que, aparentemente, el director técnico no continuará en Cienciano debido a todos los problemas de disciplina que ha arrastrado a lo largo del año.

Horacio Melgarejo se disculpó

“A la hinchada de Cienciano: Hinchas de Cienciano, quiero hablarles de lo de anoche. Me equivoqué. Cuando me expulsaron, me fui caliente e hice un gesto que no tenía que hacer. No hay excusa. Les pido perdón a ustedes, y también a la gente de Alianza. Este equipo hizo cosas muy lindas este año y no quiero que un error mío ensucie eso. Lo que más me importa ahora es que Cienciano termine el año clasificado a un torneo internacional, que es donde este club tiene que estar”, indicó el entrenador.