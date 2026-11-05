Revelan que figura de Alianza Lima es pretendido por dos campeones de Copa Sudamericana: “Está en los planes”

Alianza Lima se encuentra enfocado en ganar el Torneo Clausura para alzarse con el título nacional de la Liga 1 2026 sin necesidad de disputar playoffs. No obstante, las alarmas se encendieron en Matute luego de que en las últimas horas se revelara que una de sus figuras es pretendida por dos clubes campeones de la Copa Sudamericana, ¿qué jugador es pretendido por dos gigantes del continente? En esta nota te lo contamos.

Figura de Alianza Lima en la mira de dos campeones de la Copa Sudamericana

Según información de 'Mr. Offsider' de Ecuador, Federico Girotti, delantero de Alianza Lima, es pretendido por la Universidad de Chile y LDU de Quito, ambos campeones de la Copa Sudamericana en los años 2011 y 2023, respectivamente. El argentino podría cambiar de club a final de temporada en caso se concrete su fichaje por alguno de los referidos equipos.

"Trasciende desde Perú que el atacante argentino Federico Girotti, figura de Alianza Lima, está en planes de dos clubes del continente: Universidad de Chile y Liga Deportiva Universitaria. Con 27 años, lleva 24 partidos disputados en la presente temporada de la liga del vecino país del sur", publicó 'Mr. Offsider' en la red social X.

Federico Girotti podría dejar Alianza Lima en 2027

Vale mencionar que, por ahora, no existe una oferta oficial ni una negociación confirmada por el atacante argentino, por lo que su futuro todavía es una incógnita. Mientras tanto, Alianza Lima deberá concentrarse en cerrar la temporada de la mejor manera, aunque no se descarta que pueda recibir propuestas por una de sus principales figuras de cara al 2027.

¿Cuándo vence el contrato de Federico Girotti con Alianza Lima?

Es necesario precisar que Federico Girotti tiene contrato vigente con Alianza Lima hasta diciembre de 2028. Por tal motivo, los clubes interesados en hacerse con sus servicios deberán solicitar su préstamo o negociar la compra de su carta pase.

Números de Federico Girotti con Alianza Lima

Desde su llegada a Matute a inicios del 2026, Girotti ha disputado un total de 27 partidos con camiseta blanquiazul, entre Liga 1 y Copa Libertadores, con un saldo de 4 goles y 2 asistencias en 1540 minutos.