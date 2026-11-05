Alianza Lima, Universitario o Sporting Cristal: ¿Qué club aportó más jugadores a la selección peruana?

Mano Menezes, entrenador de la selección peruana, anunció su nómina de convocados para el amistoso ante Bolivia, que se jugará el próximo viernes 13 de noviembre, en el estadio Alejandro Villanueva y donde destacan varios nombres de diferentes clubes locales como Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal.

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Al revisar minuciosamente la nómina del estratega brasileño, Universitario de Deportes y Sporting Cristal se posicionan como los clubes del medio local que más futbolistas aportan al combinado nacional para este cotejo. La escuadra merengue dice presente en la citación con tres elementos de jerarquía: el guardameta Diego Romero, el volante ofensivo Andy Polo y el delantero Gianluca Lapadula.

Por su parte, el conjunto bajopontino iguala la línea de aportes con tres representantes de peso en la lista de Menezes. La representación de Sporting Cristal está integrada por el experimentado mediocampista Yoshimar Yotún en la zona de volante, sumado a las variantes ofensivas del atacante Luis Iberico y la joven promesa Maxloren Castro en el frente de ataque.

En tanto, Alianza Lima aporta dos futbolistas a la convocatoria oficial: el lateral derecho Marco Huamán y el mediocampista Jairo Vélez. De esta manera, entre cremas, celestes y blanquiazules concentran ocho futbolistas del medio local, complementados por citados de otros clubes de la Liga 1 como FBC Melgar, Comerciantes Unidos, Sport Boys y Sport Huancayo.

Lista de convocados de la selección peruana.

Lista de convocados de la selección peruana

Arqueros

Pedro Gallese - Deportivo Cali (COL)

- Deportivo Cali (COL) Diego Romero - Universitario

- Universitario Matías Córdova - Comerciantes Unidos

Defensas

Alfonso Barco - Rijeka (CRO)

- Rijeka (CRO) Erick Noriega - Gremio (BRA)

- Gremio (BRA) Fabio Gruber - FSV Mainz 05 (ALE)

- FSV Mainz 05 (ALE) Marco Huamán - Alianza Lima

- Alianza Lima Marcos López - FC Copenhagen (DIN)

- FC Copenhagen (DIN) Matías Lazo - FBC Melgar

- FBC Melgar Matías Zegarra - FBC Melgar

Mediocampistas

Andy Polo - Universitario

- Universitario Erinson Ramírez - Juan Pablo II

- Juan Pablo II Francesco Andrealli - Como 1907 (ITA)

- Como 1907 (ITA) Jairo Vélez - Alianza Lima

- Alianza Lima Jesús Pretell - LDU (ECU)

- LDU (ECU) Oslimg Mora - Sport Boys

- Sport Boys Rodrigo Vilca - Comerciantes Unidos

- Comerciantes Unidos Wilder Cartagena - Orlando City (USA)

- Orlando City (USA) Yoshimar Yotún - Sporting Cristal

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