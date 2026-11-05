Se conoció sanción que recibirá Pablo Guede, DT de Alianza Lima, por incidente con Hernán Barcos

A falta de la oficialización, se acaba de conocer que Pablo Guede sí será sancionado tras incidente con Hernán Barcos durante y después del partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima, por el Torneo Clausura. ¿Qué pasará con el entrenador argentino?

Recordemos que la Comisión Disciplinaria de la Liga 1 había abierto un proceso contra el estratega del elenco victoriano tras ‘pechear’ al ‘Pirata’ una vez terminado el encuentro en el estadio Alberto Gallardo, el pasado 29 de octubre.

El castigo será dos fechas de suspensión, además de una multa. Pablo Guede se pierde las dos jornadas finales del Torneo Clausura, pero quedaría habilitado para las eventuales finales por el título de la Liga 1 2026.

“Falta que se confirme oficialmente, pero tengo que Pablo Guede será sancionado con dos fechas de suspensión y el pago de 8 UIT de multa económica. Es la información que tengo y en las próximas horas, si no sale hoy, sale mañana en las primeras horas. Y con esto, Pablo Guede no dirige desde la zona técnica ante Los Chankas y FC Cajamarca, pero queda disponible ante posibles finales”, dijo Kevin Pacheco en el programa 'Fútbol Satelite'.

Video: Fútbol Satélite.

Pablo Guede hizo mea culpa sobre su incidente con Hernán Barcos

Tras el partido ante Cienciano, Pablo Guede reconoció que no debió tener esa reacción con Hernán Barcos por su condición de entrenador de un equipo, pero también aseguro que tuvos sus razones, mismas que no fueron reveladas.

“Yo sé que no tuve que reaccionar de esa manera, soy un profesional. Yo me fui muy tranquilo, espero que alguna vez se enteren de la verdad de lo que pasó. Asumiendo que yo me equivoqué, pero ojalá que alguna vez salga la verdad, yo no la voy a contar, porque yo tengo códigos, lo que sucede en la cancha, queda allí. Esta bien si me mataron por mi reacción, pero cuando todos sepan lo que pasó, me gustaría escucharlos si no reaccionarían como yo reaccioné”, dijo.