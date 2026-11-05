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Miguel Vargas, portero de Universitario, firmará por grande de la Liga 1: "Faltan detalles"

Miguel Vargas sorprendió a todos los hinchas de Universitario de Deportes al confirmar que firmará por un gigante de la Liga 1 para el 2027.

Francisco Esteves
Miguel Vargas, portero de Universitario, firmará por grande de la Liga 1.
Miguel Vargas, portero de Universitario, firmará por grande de la Liga 1.
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Universitario de Deportes empató 2-2 con Sport Boys en el Estadio Monumental de Ate por la fecha número 14 del Torneo Clausura, en un duelo que estaba pendiente desde la semana pasada. En este compromiso, Fabián Bustos decidió utilizar a Miguel Vargas como titular y ahora el portero confesó que tiene todo pactado para firmar contrato con un club gigante de la Liga 1 para el 2027.

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El guardameta chileno volvió a tener acción en el campeonato nacional, luego de que Héctor Cúper prácticamente lo borrara para darle el puesto a Diego Romero. Al margen de si tuvo un buen desempeño o no ante el conjunto rosado, el arquero conversó con las cámaras de L1 MAX y dio detalles inéditos sobre su futuro profesional, ya que planea continuar jugando en el fútbol peruano.

A Miguel Vargas le preguntaron si tiene planeado renovar con Universitario de Deportes o si ya le ofrecieron tal posibilidad, por lo que respondió lo siguiente: "Sí, faltan detalles, pero todo va bien encaminado". De esta forma, los merengues han asegurado a uno de sus dos porteros para la Liga 1 y Copa Libertadores de la próxima temporada. Recordemos que no ocupa plaza de extranjero debido a que se encuentra nacionalizado.

Asimismo, también se refirió a la competencia que tiene con Diego Romero. "Siempre lo he dicho, la competencia eleva el nivel del arco. Me ha tocado tapar a mí y a él. Siempre nos hemos mantenido fuertes. En el día a día nos apoyamos y al que le toque tiene que estar. El profe (Fabián Bustos) me dio la confianza", sentenció el guardameta de la 'U' tras el empate 2-2 con Sport Boys en casa.

Trayectoria de Miguel Vargas

Estos han sido sus clubes:

  • Universidad Católica
  • Santa Cruz
  • Cobresal
  • La Calera
  • Cienciano
  • Deportivo Garcilaso
  • Universitario
Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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