Ministerio Público intervino al VAR de la Liga 1 y CONAR tras pedido de Alianza Lima

A raíz de los constantes reclamos y quejas que ha presentado Alianza Lima en contra del arbitraje durante el desarrollo del Torneo Clausura 2026, el cuadro blanquiazul decidió actuar de oficio y solicitó al Ministerio Público que exhorte a la Federación Peruana de Fútbol (FPF), la CONAR y a la Liga 1 que tomen medidas sobre el tema.

En consecuencia, la Fiscalía decidió responder y abrió un procedimiento preventivo sobre estos entes y pidió que tomen medidas para fortalecer transparencia y supervisión arbitral. Además, exhortó a la CONAR a que libere los audios al 100% de todos los encuentros.

“La 4a Fiscalía Provincial Especializada en Prevención del Delito de Lima (…) Ha ordenado a la FPF y CONAR "... adoptar medidas oportunas orientadas a garantizar la adecuada conducción de los encuentros deportivos . Entre ellas: "... fortalecer los mecanismos de supervisión y evaluación del arbitraje y del VAR...", se puede leer en el comunicado enviado por el Ministerio Público.

Además, ordenó que se adopten medidas que fortalezcan la transparencia y confianza en las decisiones arbitrales, promoviendo los mecanismos institucionales de información y esclarecimiento de aquellas actuaciones que generan controversia publica.

Finalmente, la 4a Fiscalía Provincial Especializada en Prevención del Delito de Lima solicitó que se publique el 100% de los audios en las que el arbitro y el VAR interactúan en las jugadas controversiales . Además, advirtieron el riesgo de disturbios por el descontento de las hinchadas ante las constantes polémicas arbitrales que se han presenciado en el fútbol peruano.

Alianza Lima viene de vencer por 1-0 a Cienciano.

¿Cuándo juega Alianza Lima en el Torneo Clausura?

Luego de la victoria por 1-0 ante Cienciano, Alianza Lima enfrentará a Los Chankas CyC este domingo 8 de noviembre a la 1.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio de Los Chankas y contará con transmisión de L1 Max y L1 Play.