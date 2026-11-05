Ministerio Público intervino al VAR de la Liga 1 y CONAR tras pedido de Alianza Lima
La Fiscalía abrió un procedimiento preventivo y requiere a FPF y CONAR medidas para fortalecer transparencia y supervisión arbitral.
A raíz de los constantes reclamos y quejas que ha presentado Alianza Lima en contra del arbitraje durante el desarrollo del Torneo Clausura 2026, el cuadro blanquiazul decidió actuar de oficio y solicitó al Ministerio Público que exhorte a la Federación Peruana de Fútbol (FPF), la CONAR y a la Liga 1 que tomen medidas sobre el tema.
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En consecuencia, la Fiscalía decidió responder y abrió un procedimiento preventivo sobre estos entes y pidió que tomen medidas para fortalecer transparencia y supervisión arbitral. Además, exhortó a la CONAR a que libere los audios al 100% de todos los encuentros.
“La 4a Fiscalía Provincial Especializada en Prevención del Delito de Lima (…) Ha ordenado a la FPF y CONAR "... adoptar medidas oportunas orientadas a garantizar la adecuada conducción de los encuentros deportivos . Entre ellas: "... fortalecer los mecanismos de supervisión y evaluación del arbitraje y del VAR...", se puede leer en el comunicado enviado por el Ministerio Público.
Además, ordenó que se adopten medidas que fortalezcan la transparencia y confianza en las decisiones arbitrales, promoviendo los mecanismos institucionales de información y esclarecimiento de aquellas actuaciones que generan controversia publica.
Finalmente, la 4a Fiscalía Provincial Especializada en Prevención del Delito de Lima solicitó que se publique el 100% de los audios en las que el arbitro y el VAR interactúan en las jugadas controversiales. Además, advirtieron el riesgo de disturbios por el descontento de las hinchadas ante las constantes polémicas arbitrales que se han presenciado en el fútbol peruano.
Alianza Lima viene de vencer por 1-0 a Cienciano.
¿Cuándo juega Alianza Lima en el Torneo Clausura?
Luego de la victoria por 1-0 ante Cienciano, Alianza Lima enfrentará a Los Chankas CyC este domingo 8 de noviembre a la 1.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio de Los Chankas y contará con transmisión de L1 Max y L1 Play.