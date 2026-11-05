0
LO ÚLTIMO
Lista de convocados de Perú para amistoso ante Bolivia

Ministerio Público intervino al VAR de la Liga 1 y CONAR tras pedido de Alianza Lima

La Fiscalía abrió un procedimiento preventivo y requiere a FPF y CONAR medidas para fortalecer transparencia y supervisión arbitral.

Gary Huaman
Alianza Lima solicitó al Ministerio Público que intervenga al VAR.
Alianza Lima solicitó al Ministerio Público que intervenga al VAR. | Foto: composición Líbero
COMPARTIR

A raíz de los constantes reclamos y quejas que ha presentado Alianza Lima en contra del arbitraje durante el desarrollo del Torneo Clausura 2026, el cuadro blanquiazul decidió actuar de oficio y solicitó al Ministerio Público que exhorte a la Federación Peruana de Fútbol (FPF), la CONAR y a la Liga 1 que tomen medidas sobre el tema.

Confirman sanción a Pablo Guede en Alianza Lima.

PUEDES VER: Confirman sanción a Pablo Guede y los partidos que no podrá dirigir a Alianza Lima: "Suspensión"

En consecuencia, la Fiscalía decidió responder y abrió un procedimiento preventivo sobre estos entes y pidió que tomen medidas para fortalecer transparencia y supervisión arbitral. Además, exhortó a la CONAR a que libere los audios al 100% de todos los encuentros.

La 4a Fiscalía Provincial Especializada en Prevención del Delito de Lima (…) Ha ordenado a la FPF y CONAR "... adoptar medidas oportunas orientadas a garantizar la adecuada conducción de los encuentros deportivos . Entre ellas: "... fortalecer los mecanismos de supervisión y evaluación del arbitraje y del VAR...", se puede leer en el comunicado enviado por el Ministerio Público.

Además, ordenó que se adopten medidas que fortalezcan la transparencia y confianza en las decisiones arbitrales, promoviendo los mecanismos institucionales de información y esclarecimiento de aquellas actuaciones que generan controversia publica.

Finalmente, la 4a Fiscalía Provincial Especializada en Prevención del Delito de Lima solicitó que se publique el 100% de los audios en las que el arbitro y el VAR interactúan en las jugadas controversiales. Además, advirtieron el riesgo de disturbios por el descontento de las hinchadas ante las constantes polémicas arbitrales que se han presenciado en el fútbol peruano.

Alianza Lima

Alianza Lima viene de vencer por 1-0 a Cienciano.

¿Cuándo juega Alianza Lima en el Torneo Clausura?

Luego de la victoria por 1-0 ante Cienciano, Alianza Lima enfrentará a Los Chankas CyC este domingo 8 de noviembre a la 1.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio de Los Chankas y contará con transmisión de L1 Max y L1 Play.

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Perú vs. Bolivia: cuándo es el partido amistoso, a qué hora y dónde juegan

  2. Confirman sanción a Pablo Guede y los partidos que no podrá dirigir a Alianza Lima: "Suspensión"

  3. Sporting Cristal no jugaría la final de la Liga 1 2026 pese a ser campeón del Clausura 2026

Notas Recomendadas

Ofertas

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano