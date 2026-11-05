Zambrano hizo fuerte denuncia contra el Monumental de Universitario: "Pueden hacer lo que quieren"
Carlos Zambrano, defensa de Sport Boys, se pronunció tras el empate ante Universitario y realizó una grave acusación por el comportamiento de los hinchas en el Estadio Monumental.
Universitario de Deportes empató 2-2 ante Sport Boys por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. Sin embargo, el partido estuvo cargado de polémica en diversos aspectos. Precisamente, uno de ellos fue el ambiente que se vivió en el Estadio Monumental, lo que motivó a que Carlos Zambrano salga al frente e hiciera una fuerte denuncia por el accionar de los hinchas cremas.
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Carlos Zambrano hizo denuncia contra el Estadio Monumental de Universitario
Durante una entrevista en zona mixta con ‘L1 MAX’, el defensa de Sport Boys fue consultado por lo sucedido en los minutos finales del partido, cuando se reportaron incidentes entre el banco de suplentes de la ‘Misilera’ y los hinchas de Universitario.
Ante ello, Carlos Zambrano fue contundente al denunciar que recibieron una gran cantidad de botellazos desde la tribuna de Occidente, lo que provocó una mala reacción del banquillo rosado y calentó aún más la situación. No obstante, recurrió a la ironía para señalar que, en su opinión, los hinchas de la ‘U’ pueden realizar este tipo de actos sin recibir castigo alguno.
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“Es increíble, estaban tirando más botellas que la p*** m***. Ellos sí pueden hacer lo que quieren en la tribuna, lamentablemente. Por eso estábamos reclamando y, de la rabia e impotencia, reaccionamos mal. Lamentablemente, eso no debe pasar en los estadios, tendrían que corregir esas cosas porque siempre están pasando cosas raras aquí (en el Monumental)”, expresó.
Del mismo modo, el ‘León’ lamentó este suceso y remarcó que estos actos no deberían suceder en ningún estadio y solicitó a las autoridades pertinentes tomar cartas en el asunto para evitar que se repita.
¿Habrá sanción contra el Estadio Monumental por lo sucedido en el Universitario vs Sport Boys?
Por el momento, no se ha informado que la Liga 1 esté investigando los altercados entre el banquillo de Sport Boys y los hinchas de Universitario. No obstante, todo dependerá del informe del delegado del partido y, de abrirse un expediente y hallarse culpabilidad, podría haber una sanción contra la ‘U’ y el Estadio Monumental.
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