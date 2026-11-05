¿Se va de Boys? Cueva habló sobre su futuro tras empate con la ‘U’: “Contento de haber estado aquí”

Christian Cueva, volante de Sport Boys, se refirió al empate con Universitario de Deportes en el Estadio Monumental, por el partido pendiente de la fecha 14 del Torneo Clausura. El popular 'Aladino', una de las principales figuras del cuadro rosado, aprovechó la ocasión para hablar sobre su futuro futbolístico y dejó un mensaje que preocupó a los hinchas de la 'Misilera' con miras al próximo año.

Christian Cueva habló sobre su futuro tras empate entre Universitario y Sport Boys

En declaraciones para L1 MAX tras el final del partido, el habilidoso mediocampista, autor del primer gol en el coloso de Ate, recordó que llegó al conjunto chalaco cedido a préstamo por Juan Pablo II, club con el cual mantiene contrato vigente. En ese sentido, Cueva indicó que su futuro en Boys aún es incierto, no obstante, agradeció la oportunidad de defender sus colores en la presente temporada.

"Acabar la temporada de la mejor manera y nada, ya pensaremos en lo que viene más adelante. Aún yo tengo contrato con Juan Pablo II, estoy a préstamo aquí, y nada, muy contento de haber estado aquí cerca a mis hijos. La verdad que muy contento, así que, acabar el año de la mejor manera”, sostuvo.

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Por ahora, el futuro de Christian Cueva sigue siendo una incógnita y su continuidad en Sport Boys dependerá de las conversaciones que se puedan dar al término de la temporada. El volante deberá definir su próximo destino, mientras los hinchas rosados esperan conocer si seguirá defendiendo sus colores en 2027.

Números de Christian Cueva con Sport Boys

Desde su llegada a Sport Boys en junio del presente año, Christian Cueva ha ido recuperando su nivel fecha a fecha hasta convertirse en una de las principales piezas del club en materia ofensiva. Hasta el momento, registra 14 partidos entre Torneo Clausura y Copa de la Liga, con un saldo de cuatro goles y tres asistencias en 777 minutos.