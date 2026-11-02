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Sport Huancayo es líder del Torneo Clausura: ¿qué resultados necesita para ganarlo?

Tras la victoria ante FBC Melgar, Sport Huancayo tiene grandes chances de ganar el Torneo Clausura 2026.

Gary Huaman
Sport Huancayo es líder momentáneo del Torneo Clausura.
Sport Huancayo es líder momentáneo del Torneo Clausura. | Foto: Sport Huancayo
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Sport Huancayo derrotó por 2-0 a FBC Melgar en el IPD de Huancayo y desplazó a Universitario de Deportes, ubicándose en el primer lugar de la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026. De momento, el Rojo Matador se encuentra líder con 31 unidades, un punto más que los merengues y tres más que Sporting Cristal. Sin embargo, el cuadro crema tiene un partido menos que sus dos rivales.

Acá podrás revisar cómo marcha la tabla de posiciones del acumulado de la Liga 1 2026.

PUEDES VER: Tabla acumulada de la Liga 1 2026: así van las posiciones en la fecha 15 del Torneo Clausura

Pese a esto último, Sport Huancayo aún puede soñar con ganar el Torneo Clausura aunque le resten tan solo dos partidos por jugar y a Universitario de Deportes, tres. A continuación, te detallaremos los resultados que necesita el Rojo Matador para ganar la segunda competencia y forzar unas semifinales.

¿Qué necesita Sport Huancayo para ganar el Torneo Clausura 2026?

En primer lugar, a Sport Huancayo le restan dos partidos por jugar: primero visitará a Cienciano y después cerrará justamente contra Universitario de Deportes. En cuanto al cuadro crema, primero enfrentará a Sport Boys en el partido pendiente de la fecha 14, luego recibe a CD Moquegua y visitará al Rojo Matador.

En ese sentido, el cuadro huancaíno necesita que los rosados ganen o empaten en el Monumental. En ese escenario, ambos conjuntos tendrían 31 unidades, pero los cremas serían primeros por mejor diferencia de goles (+11 sobre +8).

En el caso de que ambos equipos sumen en la jornada 16, sumarían 34 puntos con la 'U' como líder, pero todo se definiría en el IPD de Huancayo, donde el Rojo Matador tendría que ganar sí o sí para quedarse con el Torneo Clausura. En caso empaten, todo dependerá de la diferencia de goles de los partidos anteriores.

Si es que Sport Boys derrota a Universitario, entonces Huancayo sería primero con 31 y la 'U', segundo con 30. En ese escenario, al Rojo Matador le deberá ganar a Cienciano para hacer 34, Universitario lo perseguiría con 33 y en la última fecha, le bastaría con un empate para también ganar el Torneo Clausura.

Sport-Huancayo venció 2-0 a Melgar por el Torneo Clausura

Sport-Huancayo venció 2-0 a Melgar por el Torneo Clausura

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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