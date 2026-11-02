Sport Huancayo es líder del Torneo Clausura: ¿qué resultados necesita para ganarlo?

Sport Huancayo derrotó por 2-0 a FBC Melgar en el IPD de Huancayo y desplazó a Universitario de Deportes, ubicándose en el primer lugar de la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026. De momento, el Rojo Matador se encuentra líder con 31 unidades, un punto más que los merengues y tres más que Sporting Cristal. Sin embargo, el cuadro crema tiene un partido menos que sus dos rivales.

Pese a esto último, Sport Huancayo aún puede soñar con ganar el Torneo Clausura aunque le resten tan solo dos partidos por jugar y a Universitario de Deportes, tres. A continuación, te detallaremos los resultados que necesita el Rojo Matador para ganar la segunda competencia y forzar unas semifinales.

¿Qué necesita Sport Huancayo para ganar el Torneo Clausura 2026?

En primer lugar, a Sport Huancayo le restan dos partidos por jugar: primero visitará a Cienciano y después cerrará justamente contra Universitario de Deportes. En cuanto al cuadro crema, primero enfrentará a Sport Boys en el partido pendiente de la fecha 14, luego recibe a CD Moquegua y visitará al Rojo Matador.

En ese sentido, el cuadro huancaíno necesita que los rosados ganen o empaten en el Monumental. En ese escenario, ambos conjuntos tendrían 31 unidades, pero los cremas serían primeros por mejor diferencia de goles (+11 sobre +8).

En el caso de que ambos equipos sumen en la jornada 16, sumarían 34 puntos con la 'U' como líder, pero todo se definiría en el IPD de Huancayo, donde el Rojo Matador tendría que ganar sí o sí para quedarse con el Torneo Clausura. En caso empaten, todo dependerá de la diferencia de goles de los partidos anteriores.

Si es que Sport Boys derrota a Universitario, entonces Huancayo sería primero con 31 y la 'U', segundo con 30. En ese escenario, al Rojo Matador le deberá ganar a Cienciano para hacer 34, Universitario lo perseguiría con 33 y en la última fecha, le bastaría con un empate para también ganar el Torneo Clausura.