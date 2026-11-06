Revelan qué le dijo Christian Cueva a Diego Melián previo al penal que falló Alex Valera

En uno de los partidos más emotivos de la temporada, Universitario y Sport Boys igualaron 1-1 en el Estadio Monumental, por la fecha 14 del Torneo Clausura. En aquel duelo, Diego Melían le atajó el penal a Alex Valera, esto previo a un corto diálogo que tuvo el golero con Christian Cueva. ¿Qué se dijeron previo a la jugada?

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De acuerdo con una lectura de labios que hizo N60 Noticias, el popular 'Aladino' le dijo al guardameta uruguayo cómo iba a ejecutar el disparo el delantero de la 'U' . Esta información, según la cuenta, fue clave para que el ‘1’ contuviera el remate.

"Es abajo, la cruza abajo. Abajo siempre", dijo Cueva en su diálogo con Melián, mientras Valera se alistaba para ejecutar la pena máxima, que finalmente fallaría y sería clave para el desarrollo del encuentro en Ate.

Además, en la transcripción del video también se observa que Gianluca Lapadula le dice a Valera que asegure su ejecución. Recordemos que de anotar el tanto, hubiese significado el 1-1 transitorio en los minutos finales del primer tiempo y pudo cambiar el desarrollo del partido.

Cabe señalar que Universitario todavía tiene chances de ser campeón del Clausura y clasificar a la final de la Liga 1 2026, aunque dejó de depender de sí mismo. En todo caso, puede definir el título también jugando antes de una semifinal ante Sporting Cristal o Sport Huancayo, siempre y cuando este último quede entre los ocho primeros del Acumulado.