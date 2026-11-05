Universitario puede quedar eliminado de los playoffs en el Torneo Clausura por culpa de Melgar

Universitario de Deportes tiene en vilo a su hinchada debido a su presente en la Liga 1, ya que tropezó con Sport Boys y corre el riesgo de perder el Torneo Clausura 2026, lo que conllevaría jugar semifinales para poder chocar con Alianza Lima. No conforme con ello, ahora los hinchas merengues se llevaron otra fuerte noticia debido a que la institución merengue puede quedar fuera de las semifinales el próximo fin de semana.

Resulta que, mientras que el plantel comandado por Fabián Bustos se encuentra compitiendo por el tetracampeonato del fútbol peruano, su contraparte no la está pasando bien en la Liga Femenina 2026. El elenco comandado por Carlos Véliz arrancó de pésima forma las semifinales al perder por goleada 3-0 ante Melgar, por lo que ahora deberá revertir esta complicada situación si quiere seguir avanzando y hacerse con el título nacional.

De esta forma, Universitario de Deportes sucumbió en Arequipa y ahora debe voltear la llave en el Estadio Monumental para seguir en los playoffs del Torneo Clausura, o de lo contrario se verá obligado a esperar por el ganador del certamen para definir el título de la Liga Femenina . El duelo se disputará el lunes 9 de noviembre desde las 3.00 p. m. de Lima, Perú.

Universitario perdió 3-0 con Melgar.

Alianza Lima enfrenta a Sporting Cristal en la otra semifinal

Vale precisar que en la otra serie están compitiendo Alianza Lima y Sporting Cristal. El primer encuentro culminó igualado 1-1 en el Estadio Alberto Gallardo y ahora ambas instituciones se verán nuevamente este domingo 8 de noviembre, cuando se enfrenten en el Estadio Alejandro Villanueva Matute, situado en el distrito de La Victoria. El vencedor clasificará directamente a la gran final.

Universitario será campeón de la Liga Femenina si se lleva el Clausura

Recordemos que, debido a que la 'U' se llevó el Torneo Apertura, si gana el Clausura se proclamará inmediatamente campeón de la Liga Femenina, arruinando el 'Tri' de las blanquiazules. De lo contrario, en caso otro elenco consiga el segundo certamen de la temporada, se disputará la gran final de la Liga Femenina en dos partidos de ida y vuelta.