¿Jairo Vélez será desconvocado de Perú? Revelan la postura de Alianza Lima tras su llamado: "Es duda"

La selección peruana de fútbol dio a conocer su lista de convocados para el partido amistoso ante Bolivia, correspondiente a la fecha FIFA de noviembre. Como era de esperarse, Jairo Vélez fue incluido en la nómina de Mano Menezes para enfrentar a ‘La Verde’. No obstante, el ecuatoriano nacionalizado peruano podría ser desconvocado, luego que en las últimas horas se reveló la postura de Alianza Lima sobre su llamado.

Revelan la postura de Alianza Lima sobre la convocatoria de Jairo Vélez a la selección peruana

Según información del periodista Gonzalo Menéndez, en tienda blanquiazul vienen analizando con pinzas la convocatoria de Jairo Vélez, debido a que terminó lesionado en el último partido ante Cienciano. Por tal motivo, el club evaluará su situación médica para decidir si finalmente aceptan o no liberar al futbolista, cuya presencia para la próxima fecha ante Los Chankas aún es una incógnita.

"Jairo Vélez presenta molestias físicas. El club evaluará su situación médica para determinar si lo libera para unirse a la Selección Peruana. Por lo pronto, es duda para el duelo ante Los Chankas en Andahuaylas", publicó el citado comunicador en su cuenta de X.

Jairo Vélez es duda en Alianza Lima para partido ante Los Chankas

Por ahora, la presencia de Jairo Vélez en el amistoso ante Bolivia no está asegurada, ya que Alianza Lima priorizará conocer el alcance de sus molestias físicas. En las próximas horas se definirá si el mediocampista recibe el visto bueno para incorporarse a la Bicolor o continúa bajo evaluación en Matute.

Números de Jairo Vélez con la selección peruana

De concretarse su desconvocatoria, la selección peruana se desprendería de su mayor figura en la era de Mano Menezes. Hasta el momento, el ‘Corviche’ lleva 5 goles en 8 partidos jugados con la ‘Bicolor’ desde su debut el pasado 28 de marzo.

Convocados de Alianza Lima para la selección peruana