Problemas en el Rímac: Miguel Araujo es baja en Sporting Cristal en recta final del Clausura

Uno de los candidatos a llevarse el título del Torneo Clausura y clasificar a los playoffs de la Liga 1 es Sporting Cristal, que marcha líder del certamen y depende únicamente de sí mismo. Sin embargo, a falta de dos jornadas para que termine la temporada regular, el elenco del Rímac se llevó una pésima noticia al conocer que Miguel Araujo será baja en un momento clave de la campaña. Te contamos todos los detalles.

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El ex Alianza Lima es una de las piezas principales de la institución celeste en defensa, por lo que la hinchada se ha mostrado sumamente preocupada al conocer tal información. Esto de acuerdo a una publicación realizada por el periodista Jean Martín Dueñas en sus redes sociales, donde explicó qué está sucediendo con el central de la selección peruana.

" Miguel Araujo no viaja a Tarma con Sporting Cristal. Defensa acabó golpeado tras encuentro ante FC Cajamarca ", indicó el mencionado comunicador en su cuenta oficial de 'X'. De esta forma, se confirmó que el defensor no estará disponible este fin de semana ante ADT en un duelo clave para definir el rumbo del Torneo Clausura de la Liga 1, lo que ha generado incomodidad entre los aficionados.

Miguel Araujo es titular indiscutible en la defensa de Sporting Cristal.

Se espera que esté recuperado para el partido ante Cienciano del Cusco en el Estadio Alberto Gallardo, en lo que será la última fecha de la competición nacional. Recordemos que si Sporting Cristal no se lleva el segundo certamen de la temporada quedará fuera de los playoffs y se verá resignado a ser Perú 3 o Perú 4 de la Copa Libertadores 2027.

Trayectoria de Miguel Araujo

Estos han sido sus clubes: